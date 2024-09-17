大谷對勇士沒開轟也無盜壘！「50-50」腳步暫緩　後續賽程仍有利

MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，今日在與勇士隊的比賽上4個打數沒有敲出安打，但貢獻2分打點，本季至今共累積108分打點，也是個人生涯最高。而大谷本賽季也在挑戰締造史無前例的「50轟50盜」紀錄，他在近4戰對陣勇士隊的系列賽上，則是沒有開轟與盜壘表現，目前紀錄仍停留在47轟、48盜，而道奇後續賽程將碰頭馬林魚、洛磯等隊，對大谷來說則算是相當有利的消息。
大谷近4戰未開轟、盜壘 個人數據仍為47轟、48盜
道奇日籍球星大谷翔平，在近4戰與勇士隊的系列賽上，個人打擊表現則是略為熄火，總計這4場比賽下來大谷僅敲出2支安打，貢獻4分打點，沒有開轟及盜壘表現，目前個人的數據扔停留在47轟、48盜，打擊率也稍稍下探至0.288。
大谷翔平日前已經締造「45轟45盜」的史無前例紀錄，如今他有望將紀錄難度更為提升，挑戰「50轟50盜」，目前大谷距離達標「50-50」僅差3轟、2盜，他也被許多專家看好能夠達成。
後續道奇賽程曝光 支持大谷續締史無前例紀錄
攤開道奇後續賽程來看，對於他們要鞏固國聯西區龍頭，與大谷要締造「50-50」史無前例紀錄來說，則是相當有利，因為後續道奇還剩下12場例行賽，將陸續交手馬林魚、洛磯、教士、洛磯等隊。
而馬林魚本季表現不理想，團隊投手防禦率高達4.70，在大聯盟排行倒數第3，僅優於白襪、洛磯；至於洛磯團隊投手防禦率更是高達5.42，在大聯盟敬陪末座，且他們的主場Coors Field則是著名的「投手墳場」，對於強打者相當有利開轟。道奇將在例行賽最終3連戰造訪此地，屆時大谷翔平若尚未締造「50-50」，他也有望在洛磯主場達成這個里程碑。
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道奇日籍球星大谷翔平，在近4戰與勇士隊的系列賽上，個人打擊表現則是略為熄火，總計這4場比賽下來大谷僅敲出2支安打，貢獻4分打點，沒有開轟及盜壘表現，目前個人的數據扔停留在47轟、48盜，打擊率也稍稍下探至0.288。
大谷翔平日前已經締造「45轟45盜」的史無前例紀錄，如今他有望將紀錄難度更為提升，挑戰「50轟50盜」，目前大谷距離達標「50-50」僅差3轟、2盜，他也被許多專家看好能夠達成。
後續道奇賽程曝光 支持大谷續締史無前例紀錄
攤開道奇後續賽程來看，對於他們要鞏固國聯西區龍頭，與大谷要締造「50-50」史無前例紀錄來說，則是相當有利，因為後續道奇還剩下12場例行賽，將陸續交手馬林魚、洛磯、教士、洛磯等隊。
而馬林魚本季表現不理想，團隊投手防禦率高達4.70，在大聯盟排行倒數第3，僅優於白襪、洛磯；至於洛磯團隊投手防禦率更是高達5.42，在大聯盟敬陪末座，且他們的主場Coors Field則是著名的「投手墳場」，對於強打者相當有利開轟。道奇將在例行賽最終3連戰造訪此地，屆時大谷翔平若尚未締造「50-50」，他也有望在洛磯主場達成這個里程碑。