大谷對勇士沒開轟也無盜壘！「50-50」腳步暫緩　後續賽程仍有利

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▲大谷翔平今日在與勇士隊的比賽上，單場個人貢獻2打點，也幫助球隊贏球，回休息室接受隊友慶賀。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，今日在與勇士隊的比賽上4個打數沒有敲出安打，但貢獻2分打點，本季至今共累積108分打點，也是個人生涯最高。而大谷本賽季也在挑戰締造史無前例的「50轟50盜」紀錄，道奇日籍球星大谷翔平，在近4戰與勇士隊的系列賽上，個人打擊表現則是略為熄火，，打擊率也稍稍下探至0.288。大谷翔平日前已經締造「45轟45盜」的史無前例紀錄，如今他有望將紀錄難度更為提升，挑戰「50轟50盜」，攤開道奇後續賽程來看，對於他們要鞏固國聯西區龍頭，與大谷要締造「50-50」史無前例紀錄來說，則是相當有利，而馬林魚本季表現不理想，團隊投手防禦率高達4.70，在大聯盟排行倒數第3，僅優於白襪、洛磯；。道奇將在例行賽最終3連戰造訪此地，屆時大谷翔平若尚未締造「50-50」，他也有望在洛磯主場達成這個里程碑。