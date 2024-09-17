今永昇太14勝追平石井一久紀錄！又狂飆11次三振　小熊9:2運動家

今永昇太贏了！美國職棒大聯盟（MLB)芝加哥小熊日本強投今永昇太今(17）日先發對戰奧克蘭運動家，今永主投6局狂飆11次三振，創下個人生涯單場最多K紀錄，終場小熊9：2輕取運動家，今永也奪下本季第14勝，寫下美日職棒生涯新高。今永昇太此役局局都讓運動家打者上壘，3局上開局投出保送後，就被運動家Brent Rooker敲出本季第38轟，不過接著今永用連3K結束該局運動家攻勢。今永單季14勝，已經追平2002年石井一久的日本左投單季最多勝紀錄。
日本左投單季勝投紀錄 石井一久2002年創下
亞洲投手在美國職棒單季最多勝，仍是由台灣好手王建民所保持的19勝，朴贊浩2000年在道奇隊也曾有單季18勝的紀錄，日本投手則是松阪大輔2008年所創下單季18勝最高，而石井一久則是在2002年，創下日本左投大聯盟最多勝紀錄。
今永昇太投滿6局，共用99球，其中有63顆好球，被敲出5支安打包含1發2分砲，狂飆11次三振，另有3次四壞保送，失掉2分都是責失分，繳出優質先發，賽後防禦率3.03，在隊友全場18安火力下，拿下本季第14勝，同時也追平前道奇日投石井一久，並列大聯盟單季最多勝日本左投。
此外，今永單季投局數已經滿166.1局，達到最終規定局數，因此他有機會角逐各項個人獎項，以及爭取新人王、賽揚獎的機會。小熊日本強打鈴木誠也今天也有好表現，他5打數擊出3支安打，上演猛打賞，賽後打擊率0.278。
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亞洲投手在美國職棒單季最多勝，仍是由台灣好手王建民所保持的19勝，朴贊浩2000年在道奇隊也曾有單季18勝的紀錄，日本投手則是松阪大輔2008年所創下單季18勝最高，而石井一久則是在2002年，創下日本左投大聯盟最多勝紀錄。
今永昇太投滿6局，共用99球，其中有63顆好球，被敲出5支安打包含1發2分砲，狂飆11次三振，另有3次四壞保送，失掉2分都是責失分，繳出優質先發，賽後防禦率3.03，在隊友全場18安火力下，拿下本季第14勝，同時也追平前道奇日投石井一久，並列大聯盟單季最多勝日本左投。
此外，今永單季投局數已經滿166.1局，達到最終規定局數，因此他有機會角逐各項個人獎項，以及爭取新人王、賽揚獎的機會。小熊日本強打鈴木誠也今天也有好表現，他5打數擊出3支安打，上演猛打賞，賽後打擊率0.278。