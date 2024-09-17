民調／賈永婕出任台北101董事長　44%民眾支持人事安排

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女星賈永婕出任台北101董事長，引發外界關注，台灣民意基金會今（17）日公布最新民調指出，四成四大致上支持，二成五不支持；台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現透露了一個訊息，那就是，這是一個還算受社會歡迎的人事安排。台北101日前召開董事會，賈永婕接任台北101董事長。賈表示，將與總經理朱麗文各司其職，朱負責專業、精準，「我負責美麗、時尚」。台灣民意基金會上午發表9月民調報告，主題是「司法風暴、政黨競爭與總統聲望」。民調詢問「賴政府最近任命藝人賈永婕擔任台北101 董事長，一般說來，您是否支持這項人事安排？」結果發現11%非常支持，33.1%還算支持，16.5%不太支持，8.3%一點也不支持，22.7%沒意見，8.3%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，四成四大致上支持賴政府任命賈永婕擔任台北101董事長，二成五不支持，三成一沒意見、不知道、拒答。支持比不支持多19個百分點。游盈隆指出，這項發現透露了一個訊息，那就是，這是一個還算受社會歡迎的人事安排。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年9月9-11日，共三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1016人，市話710人，手機306人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。