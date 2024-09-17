最強高中排名大洗牌！蔡依林母校「景美女中」暴跌　最大致命傷曝

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▲網友發現台北市立景美女中已經不是前幾志願的學校，落點分析排名掉到28名，讓人好奇原因。（圖/Google Map）

▲「亞洲流行天后」蔡依林也是景美女中的校友，過去她在出道前期常常被提起這個學歷。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

▲北一女招牌的綠色制服全國聞名，至今仍然是北基地區的女子第一志願、全高中第二志願。(圖 / 翻攝自臉書「北一女中」)

每年在會考結束之後，家長以及學生都非常關係各校的成績落點，以填寫自己的學校志願，希望能被分發到理想的好學校。然而，近日就有網友討論「時代真的不同了，以前曾經是前五志願的景美女中，現在暴跌到28名去」貼文引起廣大迴響，也釣出不少在景美女中巔峰時的同期網友憶當年，分析就是因「地理位置太偏遠」、「社區高中崛起」才會造成排名崩跌。一名網友在PTT貼文指出「，但查了113年國中會考基北區錄取分數排名，貼文一出，不少網友紛紛回應、「景美女中位置真的太邊陲，台北市中心有一大堆公立學校可以念，沒人想跑那麼遠。」景美女中創立於1962年，至今已經有62的歷史，地理位置位於台北市文山區，，讓台北市區的學子以及家長選擇學校時，就會選擇靠近市區及住家的高中職，而如果根據113年國中會考基北區錄取分數來排名的話，會發現前十名的榜單中仍然有許多明星高中，不過多數都確實位於大台北地區的中心，、「中正我那年也是第四志願，現在連明倫高中都輸了」