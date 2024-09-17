最強高中排名大洗牌！蔡依林母校「景美女中」暴跌　最大致命傷曝

每年在會考結束之後，家長以及學生都非常關係各校的成績落點，以填寫自己的學校志願，希望能被分發到理想的好學校。然而，近日就有網友討論「時代真的不同了，以前曾經是前五志願的景美女中，現在暴跌到28名去」貼文引起廣大迴響，也釣出不少在景美女中巔峰時的同期網友憶當年，分析就是因「地理位置太偏遠」、「社區高中崛起」才會造成排名崩跌。
一名網友在PTT貼文指出「聽說蔡依林還在讀景美女中那時，入學分數只輸中山女高，是北北基桃女生的第三志願，分數跟松山高中差不多，整體就是前五名，但查了113年國中會考基北區錄取分數排名，結果景美女中竟然跌到28名去了，反而以前在後段班的高中都上來了，這是為什麼？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「以前的教育觀念跟現在大不同，社區高中崛起名校已經沒那麼重要了」、「景美女中就真的很遠啊，你像松山、建中、北一這種地理位置就是好」、「社區高中比較流行了現在，景美女中真的有前五名過」、「景美女中位置真的太邊陲，台北市中心有一大堆公立學校可以念，沒人想跑那麼遠。」
蔡依林、張鈞甯母校「景美女中」排名暴跌！最大致命傷曝光
景美女中創立於1962年，至今已經有62的歷史，地理位置位於台北市文山區，現在許多演藝圈的知名女星都是景美女中的校友，包括天后蔡依林、張鈞甯、趙小僑、楊小黎、最美博士許藍方等等。
不過也因為景美女中地理位置相對距離台北市中心較遠，加上社區高中崛起，就近入學、免試入學的概念越來越趨成熟，因此與其選擇名校，更多人更希望學校距離居住地點更近，讓台北市區的學子以及家長選擇學校時，就會選擇靠近市區及住家的高中職，「明星高中」現在與過去的聲量也逐漸出現置換的情況。
基北區最強高中前十名榜單！建中、北一女仍穩坐龍頭
而如果根據113年國中會考基北區錄取分數來排名的話，依舊是由「建國中學」奪下冠軍、「北一女」奪下亞軍，第三名至第五名則是「師大附中男生」、「師大附中女生」、「成功高中」；第六名至第十名則分別是「中山女高」、「松山高中男生」、「薇閣高中」、「松山高中女生」、「台北市立大同高中」。
會發現前十名的榜單中仍然有許多明星高中，不過多數都確實位於大台北地區的中心，除了景美女中之外，位於台北士林北投的「中正高中」也被點名「除了景美之外，中正也是掉到26名去，北投真的有點太遠」、「中正也是前五志願的在我那年代，都是太遠了，而且又少子化沒辦法」、「中正我那年也是第四志願，現在連明倫高中都輸了」只能說時代在推進，教育觀念的改變，加上少子化的衝擊，不要說是高中，連大學的排名也都會跟著改變呢！
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貼文一出，不少網友紛紛回應「以前的教育觀念跟現在大不同，社區高中崛起名校已經沒那麼重要了」、「景美女中就真的很遠啊，你像松山、建中、北一這種地理位置就是好」、「社區高中比較流行了現在，景美女中真的有前五名過」、「景美女中位置真的太邊陲，台北市中心有一大堆公立學校可以念，沒人想跑那麼遠。」
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景美女中創立於1962年，至今已經有62的歷史，地理位置位於台北市文山區，現在許多演藝圈的知名女星都是景美女中的校友，包括天后蔡依林、張鈞甯、趙小僑、楊小黎、最美博士許藍方等等。
不過也因為景美女中地理位置相對距離台北市中心較遠，加上社區高中崛起，就近入學、免試入學的概念越來越趨成熟，因此與其選擇名校，更多人更希望學校距離居住地點更近，讓台北市區的學子以及家長選擇學校時，就會選擇靠近市區及住家的高中職，「明星高中」現在與過去的聲量也逐漸出現置換的情況。
基北區最強高中前十名榜單！建中、北一女仍穩坐龍頭
而如果根據113年國中會考基北區錄取分數來排名的話，依舊是由「建國中學」奪下冠軍、「北一女」奪下亞軍，第三名至第五名則是「師大附中男生」、「師大附中女生」、「成功高中」；第六名至第十名則分別是「中山女高」、「松山高中男生」、「薇閣高中」、「松山高中女生」、「台北市立大同高中」。
會發現前十名的榜單中仍然有許多明星高中，不過多數都確實位於大台北地區的中心，除了景美女中之外，位於台北士林北投的「中正高中」也被點名「除了景美之外，中正也是掉到26名去，北投真的有點太遠」、「中正也是前五志願的在我那年代，都是太遠了，而且又少子化沒辦法」、「中正我那年也是第四志願，現在連明倫高中都輸了」只能說時代在推進，教育觀念的改變，加上少子化的衝擊，不要說是高中，連大學的排名也都會跟著改變呢！