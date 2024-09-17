統一獅史上最強洋將布雷回台灣！29日台南為潘威倫引退賽見證歷史

統一7-ELEVEn獅隊今（17）日宣布，潘威倫職棒選手生涯最後一個球季，9.28及9.29連續兩天球隊特別為潘威倫規劃「Du My Best 潘威倫引退」系列活動，繼9.28潘威倫引退賽當天邀請陽建福擔任開球嘉賓及參與賽前活動外，9.29 Du My Best潘威倫引退儀式，特別邀請傳奇洋將布雷，返台一起見證。
中職史上最狂打者布雷 全壘打威力無人能敵
2007~2009年統一獅輝煌三連霸時期，也是潘威倫職棒生涯最榮耀時刻，而這份榮耀是屬於曾經一起參與的教練團、隊友及球迷的，其中潘威倫更在2008年7月10日達成生涯首次無安打比賽，還記得最後一個出局數，當游擊手許聖杰傳一壘刺殺跑者，達成無安打比賽當下，隊友們從休息室衝出在投手丘擁抱，而布雷是第一個給潘威倫大大的擁抱，見證潘威倫榮耀時刻。
2006~2008年是布雷效力獅隊的三個球季，對布雷而言錯過2009年獅隊達成三連霸輝煌時刻是他心中的一個遺憾，一直和獅隊夥伴們有深厚感情的布雷，不想再錯過獅隊重要的時刻。
因此，9月底布雷將抵台參與「Du My Best 潘威倫引退」系列活動，9.28將前往臺北大巨蛋在看台上參與見證潘威倫引退賽，而9.29將南下回到他最熟悉溫暖的台南棒球場參與潘威倫引退儀式，並與那些年一起奮戰的隊友們再次相聚。
布雷也表示：「很期待這一次回台灣的活動，感謝獅隊的邀約，讓自己能參與潘威倫的重要時刻，還能與噗吼獅高國慶見面，真的沒有任何遺憾，也很期待與台灣的球迷見面。」
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2007~2009年統一獅輝煌三連霸時期，也是潘威倫職棒生涯最榮耀時刻，而這份榮耀是屬於曾經一起參與的教練團、隊友及球迷的，其中潘威倫更在2008年7月10日達成生涯首次無安打比賽，還記得最後一個出局數，當游擊手許聖杰傳一壘刺殺跑者，達成無安打比賽當下，隊友們從休息室衝出在投手丘擁抱，而布雷是第一個給潘威倫大大的擁抱，見證潘威倫榮耀時刻。
2006~2008年是布雷效力獅隊的三個球季，對布雷而言錯過2009年獅隊達成三連霸輝煌時刻是他心中的一個遺憾，一直和獅隊夥伴們有深厚感情的布雷，不想再錯過獅隊重要的時刻。
因此，9月底布雷將抵台參與「Du My Best 潘威倫引退」系列活動，9.28將前往臺北大巨蛋在看台上參與見證潘威倫引退賽，而9.29將南下回到他最熟悉溫暖的台南棒球場參與潘威倫引退儀式，並與那些年一起奮戰的隊友們再次相聚。
布雷也表示：「很期待這一次回台灣的活動，感謝獅隊的邀約，讓自己能參與潘威倫的重要時刻，還能與噗吼獅高國慶見面，真的沒有任何遺憾，也很期待與台灣的球迷見面。」