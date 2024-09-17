統一獅史上最強洋將布雷回台灣！29日台南為潘威倫引退賽見證歷史

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統一7-ELEVEn獅隊今（17）日宣布，潘威倫職棒選手生涯最後一個球季，2007~2009年統一獅輝煌三連霸時期，也是潘威倫職棒生涯最榮耀時刻，而這份榮耀是屬於曾經一起參與的教練團、隊友及球迷的，，當游擊手許聖杰傳一壘刺殺跑者，達成無安打比賽當下，隊友們從休息室衝出在投手丘擁抱，而布雷是第一個給潘威倫大大的擁抱，見證潘威倫榮耀時刻。因此，9月底布雷將抵台參與「Du My Best 潘威倫引退」系列活動，9.28將前往臺北大巨蛋在看台上參與見證潘威倫引退賽，而9.29將南下回到他最熟悉溫暖的台南棒球場參與潘威倫引退儀式，並與那些年一起奮戰的隊友們再次相聚。