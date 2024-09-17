中國公開賽／王子維2：1險勝Popov！首輪上演3局大戰　闖男單16強

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣羽球好手宋碩芸，出戰中國羽球公開賽，首戰以2：1擊敗馬來西亞的吳堇溦，闖入女單16強。（圖／取自宋碩芸 IG)

王子維闖男單16強！超級1000系列的中國羽球公開賽，從今（17）日開打，台灣有不少好手參加，首局中段，王子維打出一波4：0的小高潮，將比分超前，在11分的暫停後，持續擴大優勢，輕鬆以21：9拿下第1局。進入第2局後，Christo Popov展開反攻，雙方互有來往，但輪到Christo Popov連續掌握住關鍵得分，甩開王子維的後追企圖，以21：12收下第2局。另一方面，和