中國公開賽／王子維2：1險勝Popov！首輪上演3局大戰　闖男單16強

王子維闖男單16強！超級1000系列的中國羽球公開賽，從今（17）日開打，台灣有不少好手參加，打頭陣的「羽球王子」王子維，首戰面對22歲的法國年輕好手小波波夫（Christo Popov），上演3盤大戰，最終驚險以2：1取勝。寫下生涯對戰紀錄首勝外，也成功闖入男單16強賽事。
陷入3局苦戰 力保決勝局晉級
世界排名第23名的王子維，首輪遭遇世界排名第26的小將Christo Popov，是雙方兩次交手。首局中段，王子維打出一波4：0的小高潮，將比分超前，在11分的暫停後，持續擴大優勢，輕鬆以21：9拿下第1局。
進入第2局後，Christo Popov展開反攻，雙方互有來往，但輪到Christo Popov連續掌握住關鍵得分，甩開王子維的後追企圖，以21：12收下第2局。
進入最後的決勝第3局，比賽更加白熱化，王子維面臨16：18的落後，沉住氣打出4：0的反超，率先奪下賽末點，並靠著Christo Popov的回擊失誤，驚險以總局數2：1收下比賽勝利，闖入男單16強賽事。
另一方面，和王子維同時間出賽的女單好手宋碩芸，首輪面對來自馬來西亞的吳堇溦，同樣上演3局大戰，最後以21：9、12：21、21：8勝出，和王子維攜手晉級16強戰。
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世界排名第23名的王子維，首輪遭遇世界排名第26的小將Christo Popov，是雙方兩次交手。首局中段，王子維打出一波4：0的小高潮，將比分超前，在11分的暫停後，持續擴大優勢，輕鬆以21：9拿下第1局。
進入第2局後，Christo Popov展開反攻，雙方互有來往，但輪到Christo Popov連續掌握住關鍵得分，甩開王子維的後追企圖，以21：12收下第2局。
進入最後的決勝第3局，比賽更加白熱化，王子維面臨16：18的落後，沉住氣打出4：0的反超，率先奪下賽末點，並靠著Christo Popov的回擊失誤，驚險以總局數2：1收下比賽勝利，闖入男單16強賽事。
另一方面，和王子維同時間出賽的女單好手宋碩芸，首輪面對來自馬來西亞的吳堇溦，同樣上演3局大戰，最後以21：9、12：21、21：8勝出，和王子維攜手晉級16強戰。