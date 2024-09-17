每人發一萬！泰國撥3824億元預算　分兩階段發放

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為了改善經濟低靡的窘境，泰國政府準備再向民眾提供120億美元（台幣3824億元）現金，預計兩階段現金發放的受益者不會超過4000萬人，主要針對生活困難者先行發放。財政部常務秘書拉瓦隆·桑斯尼特（ Lavaron Sangsnit）週一在曼谷對記者表示，第一階段政府將在9月25日至10月1日期間，先向最需要援助的1450萬泰國人每人發放1萬泰銖（約台幣9500元）；明年初實施的第二階段發放，將涵蓋在周末註冊截止日期之前申請該計劃的3600萬泰國人中的其他民眾。過去十年，泰國的國內生產毛額年增率低於2%，落後於大多數經濟成長率5%的鄰國，例如越南。為了搶救經濟，為泰黨在這一兩年推出眾多相關政策。泰國前總理賽塔去年11月透過「Pao Tang」數位錢包向民眾發放1萬泰銖（約台幣8904元），而泰國新任總理貝東丹上任後，現任內閣於週二（17日）批准最新一波的現金發放刺激計劃。