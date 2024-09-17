影／烈焰沖天！美國德州天然氣管線爆炸　上千戶停電、居民急撤離

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美國德州一條液化天然氣管線在當地16日上午發生爆炸，熊熊火柱衝上天際，導致數千戶家庭和商業場所斷電，並引發多起火災，當地也被迫進行大規模疏散。根據路透社報導，能源轉運公司（Energy Transfer, ET.N）在一份聲明中表示，該公司一條位於德州拉波特市（La Porte）的液化天然氣（NGL）管線，在16日上午發生爆炸。火災起於一個20英吋（約50.8公分）管線的閥門站，該管線專門用於輸送天然氣液體。液化天然氣可用於石化工廠的生產原料，或作為供暖和烹飪的燃料等。從當地電視台當天稍早發布的影片顯示，附近街道和商業區出現了巨大的火焰。能源轉運公司表示，該管線已經在當天中午被隔離，已燃燒剩餘的物品，但無法確定過程需要多久。在事情發生之後，當地政府隨即疏散民眾，疏散區域最初為半徑半英里範圍，之後根據狀況縮減範圍。儘管能源轉運公司表示，據通報有一輛不明車輛駛入其管線控制區域並撞擊了閥門位置。但拉波特市政府表示，事故原因尚未確定，正在調查中。附近的帕薩迪納市在聲明中表示，有一名志願消防員因熱衰竭在現場接受了治療。除此之外，沒有人員受傷的通報。負責監管該州石油和天然氣行業的德州鐵路委員會（Texas Railroad Commission, RRC）表示，正針對此次火災展開調查。委員會指出，事件發生在管線走廊內，該地區的其他管線營運商已經收到相關通知，並採取措施確保系統安全。根據CenterPoint Energy （CNP.N）網站數據，事情發生不久之後，超過5000戶斷電。不過到了當天中午，下降至約1600戶。該公司表示，「在安全情況下，我們的電力工作人員將進入該地區，評估輸配電線路、電線桿和設備的損壞情況，並盡快為受影響的客戶恢復服務。」