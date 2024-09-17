天空出現2顆月亮！小行星路過被「地球引力」抓住　將滯留57天

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▲小行星2024 PT5繞地球飛行一次後會回到太空，預估在2025年1月再次靠近地球。（示意圖／取自pixabay）

中秋節一定要賞月，但地球卻準備出現第二顆月亮？由國家航空暨太空總署（NASA）資助的「美國天文學會」近日發現，有一顆長度33呎、編號為2024 PT5的小行星，在路過地球時將被地球引力抓住，9月29日起繞地球運行，直到11月25日才能掙脫重回太空，在這近2個月的時間，2024 PT5將短暫成為地球的「第二顆月亮」，但可惜的是，2024 PT5亮度極低，就算使用業餘望眼鏡，也難以發現。小行星2024 PT5直徑約10公尺，它是在2024年8月7日由西班牙馬德里康普頓斯大學的天文學家所發現，在模擬小行星運行軌道後，預測這顆小行星將在地球的引力影響下暫時停留約56.6天，時間落在9月29日至11月25日，2024 PT5環繞地球飛行一次後會回到太空，預估在2025年1月再次靠近地球，下下次則是2055年。以目前研究小行星軌道後，2024 PT5很可能來自「阿爾朱納小行星帶」（Arjuna asteroid belt），該天體不會對地球造成威脅，2024 PT5也有可能是在撞擊月球後被拋出，行經地球時被引力拉著，換句話說，地球短暫的第二顆迷你月亮，可能是真實月亮的小殘塊。不過NASA表示，2024 PT5絕對星等為27.6（數字越小亮度月亮），因此2024 PT5非常黯淡，大多數業餘望遠鏡都無法觀察到它的存在，需用更專業的研究用望遠鏡，不過這仍吸引不少天文迷關注，YouTube甚至有特別替2024 PT5開啟的直播。