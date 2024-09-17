教士強打Arraez總算吞K！睽違逾140打席再遭三振　寫MLB難得紀錄

MLB美國職棒聖地牙哥教士今（17）日回到主場迎戰休士頓太空人，雙方將展開系列賽3連戰，而教士當家強打Luis Arraez在本場比賽第2打席，遭到太空人隊先發投手Spencer Arrighetti三振出局，也將個人連續打席未遭三振的紀錄，停留在141打席。而根據大聯盟數據專家統計，Arraez如今寫下大聯盟近40年來，連續打席未遭三振第5長的選手，也顯現他有多難被解決。
Arraez此戰終於遭三振 連141打席未吞K中斷
Luis Arraez今日仍舊擔任教士隊指定打擊，並擔綱開路先鋒，首局面對太空人隊先發投手Spencer Arrighetti，他敲出滾地球出局；2局下半個人第2度上場打擊，Arraez在與對手纏鬥8球之後，最終被一顆內角曲球吊中，揮棒落空遭到三振，無緣將個人連續未吞三振打席的紀錄，再往前邁進一步。
而賽後根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，Luis Arraez如今連續打席沒有遭到三振的紀錄，可以排在MLB近40年來的第5名，僅次於1995年的Tony Gwynn、1987年Ken Oberkfell、2004與2001年的Juan Pierre。
Arraez本季手感火燙 生涯第3座打擊王近在眼前
最終總計Luis Arraez此戰4個打數，敲出2支安打，包含1支二壘安打，另吞下1次三振，賽後打擊率稍稍上升至0.323。Arraez目前打擊率在國聯高居第一，領先排行第2Marcell Ozuna的0.304有一段差距，非常有機會能奪下個人生涯第3座的打擊王獎項。
而Arraez本季原先效力於馬林魚隊，季中則是被交易至教士，本季目前共替教士隊出戰107場比賽，幾乎場場全勤，而下半季到目前為止，Arraez僅吞下3次三振，而且這段期間他也僅揮空了8球，表現相當優異。
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Luis Arraez今日仍舊擔任教士隊指定打擊，並擔綱開路先鋒，首局面對太空人隊先發投手Spencer Arrighetti，他敲出滾地球出局；2局下半個人第2度上場打擊，Arraez在與對手纏鬥8球之後，最終被一顆內角曲球吊中，揮棒落空遭到三振，無緣將個人連續未吞三振打席的紀錄，再往前邁進一步。
而賽後根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，Luis Arraez如今連續打席沒有遭到三振的紀錄，可以排在MLB近40年來的第5名，僅次於1995年的Tony Gwynn、1987年Ken Oberkfell、2004與2001年的Juan Pierre。
Arraez本季手感火燙 生涯第3座打擊王近在眼前
最終總計Luis Arraez此戰4個打數，敲出2支安打，包含1支二壘安打，另吞下1次三振，賽後打擊率稍稍上升至0.323。Arraez目前打擊率在國聯高居第一，領先排行第2Marcell Ozuna的0.304有一段差距，非常有機會能奪下個人生涯第3座的打擊王獎項。
而Arraez本季原先效力於馬林魚隊，季中則是被交易至教士，本季目前共替教士隊出戰107場比賽，幾乎場場全勤，而下半季到目前為止，Arraez僅吞下3次三振，而且這段期間他也僅揮空了8球，表現相當優異。