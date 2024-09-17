教士強打Arraez總算吞K！睽違逾140打席再遭三振　寫MLB難得紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒聖地牙哥教士今（17）日回到主場迎戰休士頓太空人，雙方將展開系列賽3連戰，而教士當家強打Luis Arraez在本場比賽第2打席，遭到太空人隊先發投手Spencer Arrighetti三振出局，也將個人連續打席未遭三振的紀錄，停留在141打席。Luis Arraez今日仍舊擔任教士隊指定打擊，並擔綱開路先鋒，首局面對太空人隊先發投手Spencer Arrighetti，他敲出滾地球出局；2局下半個人第2度上場打擊，Arraez在與對手纏鬥8球之後，而賽後根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，，僅次於1995年的Tony Gwynn、1987年Ken Oberkfell、2004與2001年的Juan Pierre。最終總計Luis Arraez此戰4個打數，敲出2支安打，包含1支二壘安打，另吞下1次三振，賽後打擊率稍稍上升至0.323。A而Arraez本季原先效力於馬林魚隊，季中則是被交易至教士，本季目前共替教士隊出戰107場比賽，幾乎場場全勤，而