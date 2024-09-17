拜登第16度對台軍售72.6億　總統府致謝：持續強化自我防衛能力

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美國政府於美東時間9月16日，就2億2800萬美元（約新台幣72.6億元）的空軍「開放式零附件修理回運」對台軍售案，正式進行「知會國會」程序。對此，總統府發言人郭雅慧今（17）日表示，台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，總統府感謝美國政府基於《台灣關係法》與「六項保證」，持續強化台美合作夥伴關係，與我國共同守護區域和平穩定。郭雅慧表示，本次軍售是拜登政府自2021年上任以來第16度對台軍售，展現美國政府對台海和平穩定的重視，並繼續落實美國對台灣的安全承諾，此次同意供售之航材零附件修理回運，有助於維持我空軍各型機裝備戰備及妥善，以應對中共常態化灰色地帶侵擾。郭雅慧表示，台灣將持續強化自我防衛能力以及不對稱作戰能力，提升嚇阻能力，堅定捍衛民主自由的憲政體制，也會持續與理念相近國家攜手合作，強化社會防衛韌性，共同對抗威權主義擴張的威脅，維護以規則為基礎的國際秩序，確保印太地區的自由開放，以及全球和平、穩定與繁榮，持續為世界貢獻良善力量。