台灣最無聊縣市雪恥了！「狗屎夜市」爆紅超好逛　評價、美食整理

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▲彰化精誠夜市最近在社群討論度超高，隨著人潮變多，過去只開三、五、六的精誠夜市，現在週三至週日都有營業！（圖/Google評價）

▲彰化精誠夜市又被在地人稱為「狗屎夜市」，佔地廣闊且攤位許多都不重複，在地店家超多，許多觀光客都給予好評。（圖/Google評價）

▲田尾公路花園面積廣大，四季風情各有不同，今年上半年吸引超過462萬人朝聖，與去年同期相比成長7.5倍。（圖／彰化縣政府提供）

▲紫山藥餅、祥旺地瓜球都是彰化在地人推薦精誠夜市必吃的美食！（圖/Google評價）

彰化狗屎夜市（精誠夜市）成為觀光新景點！過去網友每次在討論國旅哪個縣市最無趣時，「彰化縣」總是會名列前茅，去年更被PTT鄉民選為「旅遊最無聊的縣市」，不過最近，開始有許多影音創作者，發現彰化新地標，那就是「彰化精誠夜市」，在地人又稱「狗屎夜市」，在社群掀起廣大討論。近日有許多YouTuber以及Tik Tok影音創作者拍攝「彰化精誠夜市」的題材，也有網友在「Threads」發文表示「，有機會大家真的可以去彰化旅遊看看，當然狗屎夜市也是一定要逛的。」貼文及影片都有大批彰化人出面回應、「原本比較屬於在地夜市，現在觀光客也越來越多，真的是美食很多的夜市。」說到這個彰化精誠夜市，一開始是位在彰化縣彰化市林森路精誠中學前地，是彰化縣最大的在地夜市。數年前知名作家九把刀回到自己母校「精誠中學」拍攝電影《那些男我們一起追的女孩》 ，又成功帶動周邊觀光潮，奠定精誠夜市的觀光基本人潮，隨著彰化最近越來越多人到此旅遊，這個夜市又再度成為話題寵兒。然而說彰化的國旅越來越多人也不是空穴來風，從觀光署日前公布上半年的數據中，彰化縣上半年多個景點成長超過2倍，，不少逛過的遊客都紛紛回應、「地瓜球、臭豆腐、雞排都是必吃的美食。」以上就是彰化精誠夜市的介紹啦！記者光看推薦美食就能發現，，下回如果要彰化八卦山、田尾看花田，也別忘了去體驗彰化精誠夜市的獨特魅力囉！地址：彰化縣彰化市林森路162號營業時間：每週三至日下午6時至凌晨1時推薦交通方式：開車、騎車較佳搭乘火車至彰化車站，轉乘計程車約10分鐘即抵精誠夜市