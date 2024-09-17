台灣最無聊縣市雪恥了！「狗屎夜市」爆紅超好逛　評價、美食整理

彰化狗屎夜市（精誠夜市）成為觀光新景點！過去網友每次在討論國旅哪個縣市最無趣時，「彰化縣」總是會名列前茅，去年更被PTT鄉民選為「旅遊最無聊的縣市」，不過最近，開始有許多影音創作者，發現彰化新地標，那就是「彰化精誠夜市」，在地人又稱「狗屎夜市」，在社群掀起廣大討論。加上觀光署最新統計，彰化縣2024上半年觀光人潮暴增，成功雪恥景點沙漠的封號。《NOWnews》也特別整理「狗屎夜市」來歷、評價以及必吃美食等資訊，帶民眾一文看懂。
近日有許多YouTuber以及Tik Tok影音創作者拍攝「彰化精誠夜市」的題材，也有網友在「Threads」發文表示「身為第一次去彰化玩逛到精誠夜市的我，才知道這個夜市在地人又稱狗屎夜市，好吃的東西超多也不錯逛，兩天一夜的行程，並不會覺得彰化很無聊，有機會大家真的可以去彰化旅遊看看，當然狗屎夜市也是一定要逛的。」
貼文及影片都有大批彰化人出面回應「彰化女兒到！狗屎夜市真的從小逛到大，但我們更常講台語的高賽啦」、「好吃又好逛，幾乎每兩個禮拜要去一次，在地人認證不錯的夜市」、「以前外地人都不知道這個夜市，近一年有越來越多觀光客了！超多在地美食可以吃唷」、「原本比較屬於在地夜市，現在觀光客也越來越多，真的是美食很多的夜市。」
彰化「狗屎夜市」歷史曝光！最無聊縣市的封號雪恥成功
說到這個彰化精誠夜市，一開始是位在彰化縣彰化市林森路精誠中學前地，是彰化縣最大的在地夜市。那為什麼精誠夜市會被稱為「狗屎夜市」呢？據悉，是因早期舊址附近的路口，有一位老中醫相當的有名，外號叫「高賽（讀音與閩南語的狗屎相同），結果彰化人就相當習慣稱呼該夜市為「高賽夜市」、「狗屎夜市」，就連夜市的粉專，名字都是寫「精誠（狗屎）夜市」，就怕大家找不到，相當的有趣。
後來因為攤位影響交通，所以精誠夜市就移到精誠中學後方的空地擴大經營，在每週三、四、五、六、日時營業。數年前知名作家九把刀回到自己母校「精誠中學」拍攝電影《那些男我們一起追的女孩》 ，又成功帶動周邊觀光潮，奠定精誠夜市的觀光基本人潮，隨著彰化最近越來越多人到此旅遊，這個夜市又再度成為話題寵兒。
然而說彰化的國旅越來越多人也不是空穴來風，從觀光署日前公布上半年的數據中，彰化縣上半年多個景點成長超過2倍，像是八卦山風景區上半年累計350萬人，去年同期成長3.5倍左右；田尾公路花園上半年累計462萬人，去年同期成長7.5倍左右；鹿港老街更首度被列入統計，半年就累計833萬人次，也暫居台灣景點排行第三的位置，證明彰化的國旅潛力、可塑性仍然非常高，也成功雪恥「最無聊縣市」、「景點沙漠」的封號。
彰化精誠夜市4.4顆星高評價！必吃美食直接收藏
仔細看彰化精誠夜市在Google評價的表現，斬獲4.4顆星的高分，不少逛過的遊客都紛紛回應「說是彰化最頂夜市也不為過，美食多樣且好吃，遊戲區非常多，超適合帶小朋友一起來」、「集結許多在地好吃的攤位，不是充斥各種連鎖攤位的夜市，非常讚」、「比我想像中還要大，美食是真的很豐富，夜市旁邊就有停車場真的讚」、「地瓜球、臭豆腐、雞排都是必吃的美食。」
🟡彰化精誠（狗屎）夜市必吃美食清單：紅薯餅（紫山藥餅）、祥旺地瓜球、烤超級小卷、旺記清蒸臭豆腐、灶腳蒜香烏龍豆干、數一數二炭烤雞排、蘇記雞湯燉盅、紐西蘭牛排、鼎揚東山鴨頭。以上就是彰化精誠夜市的介紹啦！記者光看推薦美食就能發現，必吃的幾乎都是在地店家而非連鎖，就知道這個夜市絕對值得一逛，下回如果要彰化八卦山、田尾看花田，也別忘了去體驗彰化精誠夜市的獨特魅力囉！
📍彰化「精誠（狗屎）夜市」
地址：彰化縣彰化市林森路162號
營業時間：每週三至日下午6時至凌晨1時
推薦交通方式：開車、騎車較佳
搭乘火車至彰化車站，轉乘計程車約10分鐘即抵精誠夜市
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貼文及影片都有大批彰化人出面回應「彰化女兒到！狗屎夜市真的從小逛到大，但我們更常講台語的高賽啦」、「好吃又好逛，幾乎每兩個禮拜要去一次，在地人認證不錯的夜市」、「以前外地人都不知道這個夜市，近一年有越來越多觀光客了！超多在地美食可以吃唷」、「原本比較屬於在地夜市，現在觀光客也越來越多，真的是美食很多的夜市。」
彰化「狗屎夜市」歷史曝光！最無聊縣市的封號雪恥成功
說到這個彰化精誠夜市，一開始是位在彰化縣彰化市林森路精誠中學前地，是彰化縣最大的在地夜市。那為什麼精誠夜市會被稱為「狗屎夜市」呢？據悉，是因早期舊址附近的路口，有一位老中醫相當的有名，外號叫「高賽（讀音與閩南語的狗屎相同），結果彰化人就相當習慣稱呼該夜市為「高賽夜市」、「狗屎夜市」，就連夜市的粉專，名字都是寫「精誠（狗屎）夜市」，就怕大家找不到，相當的有趣。
後來因為攤位影響交通，所以精誠夜市就移到精誠中學後方的空地擴大經營，在每週三、四、五、六、日時營業。數年前知名作家九把刀回到自己母校「精誠中學」拍攝電影《那些男我們一起追的女孩》 ，又成功帶動周邊觀光潮，奠定精誠夜市的觀光基本人潮，隨著彰化最近越來越多人到此旅遊，這個夜市又再度成為話題寵兒。
然而說彰化的國旅越來越多人也不是空穴來風，從觀光署日前公布上半年的數據中，彰化縣上半年多個景點成長超過2倍，像是八卦山風景區上半年累計350萬人，去年同期成長3.5倍左右；田尾公路花園上半年累計462萬人，去年同期成長7.5倍左右；鹿港老街更首度被列入統計，半年就累計833萬人次，也暫居台灣景點排行第三的位置，證明彰化的國旅潛力、可塑性仍然非常高，也成功雪恥「最無聊縣市」、「景點沙漠」的封號。
彰化精誠夜市4.4顆星高評價！必吃美食直接收藏
仔細看彰化精誠夜市在Google評價的表現，斬獲4.4顆星的高分，不少逛過的遊客都紛紛回應「說是彰化最頂夜市也不為過，美食多樣且好吃，遊戲區非常多，超適合帶小朋友一起來」、「集結許多在地好吃的攤位，不是充斥各種連鎖攤位的夜市，非常讚」、「比我想像中還要大，美食是真的很豐富，夜市旁邊就有停車場真的讚」、「地瓜球、臭豆腐、雞排都是必吃的美食。」
🟡彰化精誠（狗屎）夜市必吃美食清單：紅薯餅（紫山藥餅）、祥旺地瓜球、烤超級小卷、旺記清蒸臭豆腐、灶腳蒜香烏龍豆干、數一數二炭烤雞排、蘇記雞湯燉盅、紐西蘭牛排、鼎揚東山鴨頭。以上就是彰化精誠夜市的介紹啦！記者光看推薦美食就能發現，必吃的幾乎都是在地店家而非連鎖，就知道這個夜市絕對值得一逛，下回如果要彰化八卦山、田尾看花田，也別忘了去體驗彰化精誠夜市的獨特魅力囉！
📍彰化「精誠（狗屎）夜市」
地址：彰化縣彰化市林森路162號
營業時間：每週三至日下午6時至凌晨1時
推薦交通方式：開車、騎車較佳
搭乘火車至彰化車站，轉乘計程車約10分鐘即抵精誠夜市