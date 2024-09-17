炎亞綸沉寂1年正式回歸！香港開唱湧千人　罕吐心聲：回到初始點

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▲炎亞綸這次選唱多首神級香港歌手的歌曲，尤其張國榮的歌曲讓他特別有感。（圖／晴空鳥提供）

藝人炎亞綸去年捲入MeToo風波，沉寂1年多後，今年8月才出席戲劇特映會，重新出現在螢光幕前，但不僅有戲劇作品，炎亞綸也沒有忘記喜愛他歌聲的粉絲，繼去年3月在日本開炎宇宙系列演唱會後，時隔1年他在香港開演唱會，上千粉絲擠爆現場。他除了在台上選唱多首代表自己心情的歌曲，也說「老天讓我能再回到初始點」，可以讓他有機會修正自己，就是最珍貴的禮物。炎亞綸近來在香港開唱，以歌德學院風與大粉領西裝2套微正式時尚服飾亮相，宣告重視舞台態度，並透過開場歌曲〈火種之人〉，盼讓所有正在生活中堅持努力的歌迷，燃起一把把希望的火種，「期待這些夢想和能力猶如奧運的火炬一樣，傳承珍貴的精神和經驗。」睽違1年再辦演唱會，炎亞綸選唱莫文蔚金曲〈忽然之間〉獻唱給粉絲，他說「多年前有幸能拿到歌曲版權並用自己的方式詮釋，當時翻唱時很多歌迷年紀很小，甚至以為我就是原唱，隨著時間成長，歌詞中的寓意深遠也讓她們漸漸心領神會，所以再度一起領受歌詞內容中對於無常的詮釋和感受，也很適合我和自己歌迷之間這一年多來一起經歷的日子。」炎亞綸也特地選唱張學友夯曲〈她來聽我的演唱會〉，自認最能代表他此刻心境，他坦言，「時隔多日才再開啟炎宇宙演唱會，在這一年裡成長了也沉澱了，澎湃激昂到平靜收斂，和歌詞的情境相似，有時間才有故事，記得故事才能成長，成長了更值得品味，這就是人生的樣子。」炎亞綸坦言，「老天讓我能再回到初始點，檢視自己、保持謙遜的心情和態度，也讓我不斷地有機會並修正自己，這是我最珍貴禮物。」炎亞綸提起這次特別選了幾位自己心中神級的香港歌手的歌曲，例如：張學友〈她來聽我的演唱會〉、陳奕迅〈愛情轉移〉、張國榮〈追〉等，他們都擁有自己相當獨特的魅力，無論是歌神、選曲、給大眾的形象魅力，都是自己很嚮往的學習模範，他說「尤以張國榮的精神和當時因為自己性向而承載的壓力，更讓我佩服那種堅持自己反抗社會框架，同時又溫柔對待世界的歌聲和情感，這種堅軔的內在總是很激勵我。」