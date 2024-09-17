韓國瑜當院長公股行庫不贊助了？賴士葆轟：這是政治歧視

我是廣告 請繼續往下閱讀

今年國慶晚會10月5日在台北大巨蛋舉辦，不過卻傳出，因維安規格升級，連帶經費暴增，北市府向國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜求助，不過韓向公股行庫爭取經費也受阻。對此，國民黨立委賴士葆狠批，這是道地的政治歧視，民進黨執政毫無朝野和諧的可能。蔣萬安邀天后江蕙於國慶晚會當日獻聲，不過卻傳出，國慶晚會地點在大巨蛋，不僅參加人數倍增，維安、設施規格也不斷升級，北市府因此求助國慶籌會主委韓國瑜，盼中央協助補平短差。怎料韓國瑜近日也向公股行庫爭取經費，卻傳公股行庫以盈餘有限為由，募款過程一度不順利，引發藍營質疑，是否因立法院改朝換代，出現大小眼的情況。對此，賴士葆直言，往年在各縣市辦國慶晚會相關活動的時候，公股行庫都有贊助，今年換了韓國瑜當家就不補助，這是道地的政治歧視，何況今年公股行庫賺的滿滿，只需要行政院一聲令下就可將缺少的3千萬左右補上。賴士葆批，照理來說國家慶典舉國歡騰，不分黨派互相幫忙是理所當然，但在民進黨執政下卻是政治操弄、對立攔阻，絲毫沒有朝野和諧的可能性。