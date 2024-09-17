抖音爆紅零食「蠟瓶糖」恐含工業蠟！連中國官媒也警告食安風險

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▲中國爆紅零食「蠟瓶糖」在小紅書、抖音等社群平台上相當熱門，尤其在許多「吃播網紅」開箱直播的推波助瀾下更吸引不少消費者購買。（圖／翻攝自微博）

▲許多網購平台上可以找到標榜天然手工製作的蠟瓶糖。（圖／翻攝自微博）

中國爆紅零食「蠟瓶糖」近日在台灣爆發食安疑慮，這款在中國社群如小紅書、抖音等爆紅的五顏六色的糖果，於各大網購電商平台包含蝦皮、露天、淘寶等都看得見，然而看起來新奇的零食口味背後卻讓不少消費者擔心，蠟瓶糖到底可不可以吃、生產包裝有無疑慮，在中國就連官媒都曾警告，這類市面上的「網紅零食」曾檢測出了致癌風險物質，提醒消費者購買時務必注意生產標籤與食品資訊。蠟瓶糖在社群媒體、電商直播與網購平台上迅速竄紅，尤其是當「吃播網紅」手拿七彩繽紛、形狀小巧可愛的各式蠟瓶糖，與小孩一起拍片一口接一口吃下後，讓不少民眾產生好奇心，想買來試試這款「網紅零食」究竟口感如何。一般來說，蠟瓶糖主要是由蜂蠟製成的外膜，中間包裹糖漿或果醬，這些充斥在網購電商平台的蠟瓶糖會標榜「手作零食」，製作過程多半是先以蜂蠟在造型模具中固定成型，這個外膜不可吞嚥，但有些人會在製作過程加入薄荷香精，讓蜂蠟咀嚼起來就像口香糖。至於其中可食用部分，查看市面上販售蠟瓶糖的平台或店家，多半標誌使用水、麥芽糖漿、白砂糖、食用香料與色素和包含食品級蜂蠟等食品添加劑。就像《哈利波特》故事內的「柏蒂全口味豆子」小巧可愛又有五花八門的口味，有不少店家就標榜自家有數十種口味的蠟瓶糖，如提拉米蘇、鹹蛋黃、焦糖鮮奶等，利用新奇口味與繽紛包裝刺激消費者的好奇心。根據中媒《新京報》旗下的財經媒體「貝殼財經」調查發現，像這樣的蠟瓶糖在中國網售平台上的售價普遍便宜低價，例如一組4個僅售人民幣9元（約新台幣40元），已經賣出超過7萬組，還有商家推出了60多種口味的蠟瓶糖混合包；《青島日報》記者則發現大部分實體超市都找不到蠟瓶糖，普遍都是在網路上購買，且種類多元可以挑選尺寸大小、口味、不同組合包裝。這些號稱「純手工製作」、「天然零食」的網購店家曬出的產品外包裝上，多半會寫上蠟瓶糖口味、保存期限，以及提醒不可吞嚥等警語，但關於生產資訊、生產地點與聯絡資訊、食品生產許可號碼等資訊卻一概不提，中國官媒《新華社》就提醒這種網紅零食可能是來源不明的「三無產品」（無生產日期、無生產廠家、無生產地址）。報導指出，儘管蜂蠟是食品添加劑，但在製作過程無人監督、聯絡資訊又不明確的情況，蠟瓶糖的原料可能被使用工業蠟替代，造成身體吃進重金屬的風險，甚至有中國部落客在實測過程發現蠟瓶糖檢測出了致癌風險物質——多環芳烴。根據中國規定，食品標籤上必須標註淨含量、生產者或經銷者、地址、聯繫方式、食品生產許可證編號等訊息，而我國食安法30條也規定指出，「輸入經中央主管機關公告之食品、基因改造食品原料、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑時，應依海關專屬貨品分類號列，向中央主管機關申請查驗並申報其產品有關資訊。」青島市立醫院營養科主任顧萍接受中媒訪問時就警告，「石蠟主要是由於烴類化合物質組成，這種化合物質在人體，是難以被消化和吸收的，我們長期攝入以後有可能，增加癌症的風險，對我們的肝臟，還有腦神經這些器官造成損害。」中國官媒對此也指出，儘管蠟瓶糖本身並非有害食品，但問題在有許多商家為牟取暴利，並未嚴格把關，「一些商家聲稱『純手工自製』，但卻沒有正規包裝信息，蜂蠟成分混雜，暗含致癌風險。而『吃播』博主們無形中成了『三無產品』的推銷者，有些『吃播』甚至由兒童主持，並以此作為噱頭。儘管這些博主並不認為存在問題，但他們的行為事實上已經站在了消費者的對立面。」