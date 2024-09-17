台中新民街市場路樹倒塌！61歲男子遭壓傷送醫、2機車被壓毀

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台中市東區新民街市場旁路樹，今天上午因不明原因根部斷裂倒塌，61歲王姓男子路過當場遭壓傷送醫，幸送醫後無大礙，另壓毀2輛機車，警方後續已通報有關單位處置。台中市消防局今天表示，上午11時4分獲報，東區新民街市場旁有路樹倒塌，造成機車被壓倒、有人受傷，派遣救護與消防車及消防人員6人到場。消防人員表示，現場路樹共壓倒2輛機車，王男右肩及右腳擦傷疼痛、意識清楚，送往台中榮民總醫院救治。院方表示，王男經檢查右上臂及右小腿有擦挫傷，經X光等檢查及傷口包紮後，確認身體狀況穩定、已出院。轄區台中市警局第三分局查出，案發現場樹木因不明原因根部斷裂，斷裂後往路中倒塌，造成王姓男子因樹枝擦到背部受傷，樹木另壓到現場停放的2輛機車，相關財損待估計，後續已通報市府相關單位處置。（編輯：郭諭儒）