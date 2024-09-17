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賴清德施政「不贊同者」增250萬人　藍委：窮得只剩鐵桿綠支持者

記者林怡昕／台北報導

▲國民黨立委李彥秀直言，賴清德應該要深思。（圖／記者朱永強攝）
▲國民黨立委李彥秀直言，賴清德應該要深思。（圖／記者朱永強攝）
總統賴清德已上任3個月，據台灣民意基金會今（17）日公布最新民調指出，贊同賴清德處理國家大事者達46.6%、不贊同則為38.5%。對此，國民黨立委李彥秀直言，民眾黨的支持者只有16%贊成聲望，中間選民的贊成聲望也只剩下26%，「賴清德真的窮得只剩下鐵桿深綠的支持者。」

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根據台灣民意基金會今天公布最新民調指出，贊同賴清德處理國家大事者達46.6%、不贊同則為38.5%。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，非常贊同者回升5%、還算贊同者減少5.1%，顯示過去一個月，賴總統民意支持規模不變，但強度增強。

對此，李彥秀指出，賴清德上任百日，施政毫無頭緒，內外不斷引戰，聲望大跌，失去250萬人的支持，而且非常贊成的比例只剩下15%，完全不會讓人意外。

李彥秀認為，賴清德更大的警訊是，從交叉數據來看，除了民進黨支持者仍有87%贊成聲望外，民眾黨的支持者只有16%贊成聲望，中間選民的贊成聲望也只剩下26%，賴清德真的窮得只剩下鐵桿深綠的支持者。

李彥秀直言，處理兩岸關係，更需要多數台灣民意的支持，但是賴清德處理兩岸關係的滿意度僅有46%，不滿意度高達41%，事實上，非常滿意的僅有16%，非常不滿意的達到18%，賴清德強硬的兩岸路線與不斷強化「兩國論」論述，在台灣內部的看法兩極。

李彥秀續指，從交叉數據來看，賴清德處理兩岸關係，民進黨的支持者有86%滿意，但是民眾黨支持者僅有21%滿意，中間選民僅有24%滿意，賴清德應該要深思，他不僅是民進黨的黨主席，更是中華民國的總統。


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