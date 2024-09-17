提醒藍記取藍白合失敗經驗！綠委示警：恐與民眾黨弊案一同陪葬

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民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，國民黨立場定調「不落井下石」，對此，民進黨立委許智傑今（17）日提醒，國民黨身為百年泱泱大黨，卻跟著民眾黨起舞，未來恐怕會跟著民眾黨弊案一同陪葬。有媒體報導，國民黨中央挺柯文哲路線，讓不少有意投入2026年選舉的藍營選將及民代不滿，認為不該再複製上次失敗的藍白合經驗。對此，許智傑表示，國民黨立場從「挺柯」到「不評論」，再轉為質疑偵查過程的瑕疵，一變再變，支持者、年輕黨公職無所適從，國民黨身為百年泱泱大黨，卻跟著民眾黨起舞，未來恐怕會跟著民眾黨弊案一同陪葬。許智傑呼籲，國民黨記取過去藍白合被玩弄的失敗經驗，一起跟人民反貪腐，「回頭是岸，走自己的路吧！」至於藍綠都在爭取「回頭草」，許智傑提到，他非常支持黨中央推復育小草計劃，讓小草知道，真正顧台灣、維護民主自由法治價值的是民進黨。許智傑建議，民進黨朝3方向努力，強化社群、增加社福、減輕負擔，相信能喚回更多年輕人，再次支持民進黨。