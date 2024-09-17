李棟旭一句「韓國不吃月餅」配白眼惹怒陸網　遭轟：中秋節我們的

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▲李棟旭說中秋節韓國人不吃月餅，要大家別再提月餅了。（圖／킹콩 by 스타쉽 IG、微博）

▲李棟旭因為說中秋節韓國不吃月餅被中國人炎上。（圖／킹콩 by 스타쉽Blog）

中秋節許多藝人都會發文祝福粉絲佳節愉快，然而韓國藝人李棟旭卻因為在中秋節時，說了一句「韓國人不吃月餅」和翻白眼的表情符號，在微博被罵上熱搜，還有許多網友留言怒罵中秋節是中國的，要韓國人別過中秋。李棟旭平時經常和粉絲聊天互動，說話風格也是走直率路線。正逢中秋節，李棟旭在聊天室中和粉絲分享自己正在度過佳節，於是有中國粉絲就問李棟旭：「你吃月餅了嗎？」李棟旭則回應：「中國粉絲們，韓國中秋節沒有在吃月餅的，每個地方過節的方式都不一樣，不要再提月餅了，嘿嘿」，另外他也和中國粉絲解釋，韓國人中秋節吃的是松糕。雖然對話並沒有不妥之處，然而文字中還有一個翻白眼的表情符號，讓中國網友感到不滿，認為李棟旭不尊重人，紛紛砲轟：「中秋節是你們的嗎？你們幹嘛要過？」、「對他的濾鏡破碎了」、「表情符號什麼意思？」、「沒辦法重看《鬼怪》了」、「愛吃不吃，翻什麼白眼」。但也有人表示這個翻白眼的表情符號，在不同國家代表的意味不盡相同，有些韓國人把這用來當作「思考」、「回想」的表情，日本人也幾乎都是這樣使用，像是LE SSERAFIM的日本成員KAZUHA，就曾以這個表情符號表達思考的意思。因此也有部分人替李棟旭緩頰，也許他認知的符號意味並不是翻白眼的意思。