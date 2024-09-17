董秉軒重回球場有感觸！想加入賽前練習　轉行健身教練公開招學生

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董秉軒重回球場有感觸！味全龍球團今（17）日交手台鋼雄鷹，進行在台北大巨蛋4連戰的最後一場賽事，賽前特別邀請2位季中引退球員呂偉晟、董秉軒到場，進行球迷粉絲見面會並出席賽前儀式。董秉軒在2019年首次參加中職選秀會落選，隔年2020年選秀會味全龍在第8輪將他挑走。2021年首次升上一軍，對此，董秉軒表示：「考慮離開這件事，應該思考了四、五個月，」他接著說道：「在味全龍打球被大家認識，真的很感謝，最捨不得的，當然是棒球，現在還是很喜歡這個運動。」但話鋒一轉，笑著向媒體說道：「」把握了公開招募學生的機會。