董秉軒重回球場有感觸！想加入賽前練習　轉行健身教練公開招學生

董秉軒重回球場有感觸！味全龍球團今（17）日交手台鋼雄鷹，進行在台北大巨蛋4連戰的最後一場賽事，賽前特別邀請2位季中引退球員呂偉晟、董秉軒到場，進行球迷粉絲見面會並出席賽前儀式。曾在中職一軍出賽4個賽季的董秉軒，受訪時坦言回到球場有感觸，看到前隊友們在練習時，有股想要一起下去練的衝動。並且，轉職健身教練的董秉軒，也笑著向球迷喊話，公開招募有興趣的學生。
思考長達近半年 最不捨的還是棒球
董秉軒在2019年首次參加中職選秀會落選，隔年2020年選秀會味全龍在第8輪將他挑走。2021年首次升上一軍，但2022年在一軍累積41場出賽，只繳出2成14打擊率，後續大多數時間都待在二軍，不過年僅26歲就選擇引退，讓不少球迷感到訝異。
對此，董秉軒表示：「考慮離開這件事，應該思考了四、五個月，自己會覺得說，有時候球場上很多事情，不是自己能掌控的，想要先跳脫這個環境。」他接著說道：「在味全龍打球被大家認識，真的很感謝，最捨不得的，當然是棒球，現在還是很喜歡這個運動。」
今（17）日受球團邀請，再次踏上球場，董秉軒說：「看到他們在賽前練習，突然就很想要下去一起練。」但話鋒一轉，笑著向媒體說道：「現在我是一名健身教練，希望想要健身的人可以來找我。」把握了公開招募學生的機會。
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董秉軒在2019年首次參加中職選秀會落選，隔年2020年選秀會味全龍在第8輪將他挑走。2021年首次升上一軍，但2022年在一軍累積41場出賽，只繳出2成14打擊率，後續大多數時間都待在二軍，不過年僅26歲就選擇引退，讓不少球迷感到訝異。
對此，董秉軒表示：「考慮離開這件事，應該思考了四、五個月，自己會覺得說，有時候球場上很多事情，不是自己能掌控的，想要先跳脫這個環境。」他接著說道：「在味全龍打球被大家認識，真的很感謝，最捨不得的，當然是棒球，現在還是很喜歡這個運動。」
今（17）日受球團邀請，再次踏上球場，董秉軒說：「看到他們在賽前練習，突然就很想要下去一起練。」但話鋒一轉，笑著向媒體說道：「現在我是一名健身教練，希望想要健身的人可以來找我。」把握了公開招募學生的機會。