小楊哥小三沫沫已墮胎！討450萬分手費慘進牢　爆幕後推手超意外

大陸帶貨天王「瘋狂小楊哥（張慶楊）」擁有超過1億的粉絲數，近日捲入出軌風波當中，被爆料出軌自家三隻羊公司旗下女主播沫沫，還逼迫墮胎、離職等，甚至沫沫向小楊哥討100萬人民幣（約台幣450萬）分手費時，對話遭到錄音設局，變成「敲詐勒索」，導致沫沫被送進牢裡，事件鬧得沸沸揚揚。然而，最近沫沫前公司老闆「妖怪」又開直播抖出新爆料，證實沫沫已經墮胎，且親手將沫沫送進牢裡的人就是小楊嫂。
前老闆證實沫沫「已經墮胎」！虛弱討100萬分手費遭設局進監牢
沫沫前公司老闆「妖怪」近日開直播時提到，沫沫確實已經引產了，手術是在杭州所進行，陪同她去的是他的男閨蜜，人很虛弱，之後被逼退離職時，沫沫向小楊哥開出100萬人民幣（約450萬新台幣）的分手費遭到拒絕，甚至後來變成敲詐勒索被陷害進監牢。「妖怪」也開玩笑拿大陸男星吳秀波之前遭前女友討要6000萬人民幣一案相比，表示「我覺得吳秀波不錯了啊，給了6000萬，沫沫只有100萬而已。」
對於網友質疑沫沫前老闆沒有實質證據，「妖怪」也直言：「我當然有證據，我還有證人，我慢慢放啊大哥，你要記住，現在我們還不能營救沫沫，最好的方法就是要讓這件事保持熱度，讓大家不要遺忘她，如果大家忘了她，那就真的完蛋了！」妖怪也強調「我唯一愧疚的是，為什麼當初我沒把她留下，讓她去了三隻羊，這是我的責任。」
沫沫進監牢幕後推手是小楊嫂！網友震驚「標籤觀看數破3.6億」
除了爆料沫沫確實有墮胎之外，前老闆「妖怪」也再爆猛料提到「我們這裡可以給那個網紅一個解釋，就是沫沫不是網紅送進監牢的，而是網紅老婆送進去的，我認為網紅的老婆這麼做沒有毛病。」雖然這裡的網紅都沒有指名道姓，但網友們都知道這是在說誰。
不過雖然能體恤小楊嫂的作為，但「妖怪」也坦言：「小楊哥一夥人不會給沫沫活路走，三隻羊根本就沒有想把沫沫放出來，他想把沫沫關死在牢裡，為什麼？因為沫沫出來真相就瞞不住了，他們一定會想盡辦法把沫沫關死」強調目前已經找來有豐富經驗的律師處理此案，很有可能可以成功救到人。
在沫沫前老闆爆出猛料後，微博也立刻炸鍋，新的標籤也以「#曝沫沫是被小楊哥老婆送進去的」以及「#曝三隻羊沫沫曾打胎」作為許多文章的標註，兩個標籤觀看數加總超過3.6億，顯然該事件在大陸的討論度有多高，不少網友紛紛回應表示「老婆這麼做完全可以理解....但沒想到這麼強硬」、「整起事件小楊哥才是最躲在後面的，還是趕快離婚吧」、「太震驚了，永遠抵制小楊哥直播。」
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沫沫前公司老闆「妖怪」近日開直播時提到，沫沫確實已經引產了，手術是在杭州所進行，陪同她去的是他的男閨蜜，人很虛弱，之後被逼退離職時，沫沫向小楊哥開出100萬人民幣（約450萬新台幣）的分手費遭到拒絕，甚至後來變成敲詐勒索被陷害進監牢。「妖怪」也開玩笑拿大陸男星吳秀波之前遭前女友討要6000萬人民幣一案相比，表示「我覺得吳秀波不錯了啊，給了6000萬，沫沫只有100萬而已。」
對於網友質疑沫沫前老闆沒有實質證據，「妖怪」也直言：「我當然有證據，我還有證人，我慢慢放啊大哥，你要記住，現在我們還不能營救沫沫，最好的方法就是要讓這件事保持熱度，讓大家不要遺忘她，如果大家忘了她，那就真的完蛋了！」妖怪也強調「我唯一愧疚的是，為什麼當初我沒把她留下，讓她去了三隻羊，這是我的責任。」
沫沫進監牢幕後推手是小楊嫂！網友震驚「標籤觀看數破3.6億」
除了爆料沫沫確實有墮胎之外，前老闆「妖怪」也再爆猛料提到「我們這裡可以給那個網紅一個解釋，就是沫沫不是網紅送進監牢的，而是網紅老婆送進去的，我認為網紅的老婆這麼做沒有毛病。」雖然這裡的網紅都沒有指名道姓，但網友們都知道這是在說誰。
不過雖然能體恤小楊嫂的作為，但「妖怪」也坦言：「小楊哥一夥人不會給沫沫活路走，三隻羊根本就沒有想把沫沫放出來，他想把沫沫關死在牢裡，為什麼？因為沫沫出來真相就瞞不住了，他們一定會想盡辦法把沫沫關死」強調目前已經找來有豐富經驗的律師處理此案，很有可能可以成功救到人。
在沫沫前老闆爆出猛料後，微博也立刻炸鍋，新的標籤也以「#曝沫沫是被小楊哥老婆送進去的」以及「#曝三隻羊沫沫曾打胎」作為許多文章的標註，兩個標籤觀看數加總超過3.6億，顯然該事件在大陸的討論度有多高，不少網友紛紛回應表示「老婆這麼做完全可以理解....但沒想到這麼強硬」、「整起事件小楊哥才是最躲在後面的，還是趕快離婚吧」、「太震驚了，永遠抵制小楊哥直播。」