小楊哥小三沫沫已墮胎！討450萬分手費慘進牢　爆幕後推手超意外

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▲沫沫前老闆「妖怪」直播爆料，沫沫確實做了引產手術，且地點在杭州、是男閨蜜陪同前往，指出自己有充分證據跟證人。（圖/微博）

▲沫沫前老闆妖怪開直播爆料，沫沫是被網紅的老婆送進去監獄的，雖能體恤網紅老婆的氣憤跟做法，但也直言「小楊哥一夥人不會留沫沫一條活路。」（圖/微博）

▲小楊哥出軌旗下女主播沫沫的事件在大陸延燒，前老闆最新爆料「沫沫已墮胎」、「沫沫是小楊嫂送進監獄」的相關閱讀量合計超過3.6億，相當驚人。（圖/微博）

大陸帶貨天王「瘋狂小楊哥（張慶楊）」擁有超過1億的粉絲數，近日捲入出軌風波當中，被爆料出軌自家三隻羊公司旗下女主播沫沫，還逼迫墮胎、離職等，甚至沫沫向小楊哥討100萬人民幣（約台幣450萬）分手費時，對話遭到錄音設局，變成「敲詐勒索」，導致沫沫被送進牢裡，事件鬧得沸沸揚揚。然而，最近沫沫前公司老闆「妖怪」又開直播抖出新爆料，證實沫沫已經墮胎，且親手將沫沫送進牢裡的人就是小楊嫂。沫沫前公司老闆「妖怪」近日開直播時提到「妖怪」也開玩笑拿大陸男星吳秀波之前遭前女友討要6000萬人民幣一案相比，表示「我覺得吳秀波不錯了啊，給了6000萬，沫沫只有100萬而已。」對於網友質疑沫沫前老闆沒有實質證據，「妖怪」也直言：妖怪也強調「我唯一愧疚的是，為什麼當初我沒把她留下，讓她去了三隻羊，這是我的責任。」除了爆料沫沫確實有墮胎之外，前老闆「妖怪」也再爆猛料提到「我們這裡可以給那個網紅一個解釋，」雖然這裡的網紅都沒有指名道姓，但網友們都知道這是在說誰。不過雖然能體恤小楊嫂的作為，但「妖怪」也坦言：在沫沫前老闆爆出猛料後，微博也立刻炸鍋，，顯然該事件在大陸的討論度有多高，不少網友紛紛回應表示