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曾子祐回歸先發鎮守游擊大關！澄清沒有跟洪總「撒嬌」還想再拚

記者吳政紘/台北報導

▲台鋼雄鷹主戰游擊曾子祐，今回歸先發出戰味全龍，有機會幫球隊打出佳績。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹主戰游擊曾子祐，今回歸先發出戰味全龍，有機會幫球隊打出佳績。（圖／台鋼雄鷹提供）
曾子祐回來了！中職台鋼雄鷹「狀元」曾子祐昨度過21歲生日，今（17）日在賽前測試腳踝狀況沒問題後，也開心歸隊先發陣守游擊、打第2棒。曾子祐是在10日於天母球場賽前練習時扭傷腳踝，當時是穿著金屬釘鞋快速移動準備反手接球時，因釘鞋鞋底在人工草皮急停導致扭到腳踝，而今天歸隊後又遇上台北大巨蛋的人工草皮、對手又是味全龍，因此球團也讓他賽前練習跑壘等，確定無大礙才讓他出賽。

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曾子祐10日賽前受傷　7天後回到先發


原本有望拚全勤的台鋼雄鷹曾子祐，卻因週二賽前練習扭傷腳踝而被迫中斷，但他目前仍留在台鋼一軍，總教練洪一中日前表示：「我那天有跟他談，他說他不想下，我就說好啦好啦。」

談到受傷過程，曾子祐表示：「當下交（先發）名單還有20幾分鐘，就先冰完，大概剩5分鐘要測試，我就先坐著，防護員幫我測試一下角度都ok，我心想可以喔，結果一踩到地，就沒辦法。」他說那天幾乎沒辦法正常走，就真的很難過，覺得連續出賽場數在103場中斷很可惜，「只剩不到20場（就能全勤）。」

只是總教練洪一中後來找他談之後，決定讓他留在一軍，曾子祐也還原當時狀況，洪總決定讓他留在一軍，也讓他繼續拚。

曾子祐在生涯菜鳥一軍球季，就有機會競爭游擊手金手套、最佳十人游擊手的資格，他還是新人王的大熱門人選，今天是他本季第104場出賽。


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