曝立院新會期綠佈局做這件事　鄭麗文示警藍營：賴清德早想好了

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城遭羈押禁見，對於藍白黨團在立法院的合作，不少評論認為藍白之間會因此合作得更為緊密。對此，國民黨前立委鄭麗文認為，民進黨佈局很遠，今年上半年就想好明年改變國會的生態，要發動罷免，在接下來立院會期中，國民黨和民眾黨的表現會是關鍵。鄭麗文今（17）日在節目《大新聞大爆卦》指出，柯文哲的司法案件導致的政治效應，恐怕要等到這個立法院會期結束之後，這個會期民眾黨和國民黨的表現會是關鍵，民眾黨用什麼方式展現這個會期要做的事，「是復仇者聯盟，為了柯文哲殺紅眼，絕地大復仇，還是採取不一樣的表現方式，就事論事？」而國民黨又採取什麼樣的態度，「依舊讓民眾黨主導整個議題，全面配合，還是國民黨有國民黨的路，而且在柯文哲這個案子上，國民黨不需要落井下石，但國民黨有必要幫柯文哲跟民眾黨一樣的支持跟背書嗎？」這都會影響接下來預算會期，國民黨到底怎麼自處、表現，這些東西都在民進黨精算中。鄭麗文續指，明年2月1號之後，民進黨才能展開罷免立委的大戲，「民進黨如果要罷免立委，這個會期是關鍵，上個會期累積了一定的東西，再來有了柯文哲的案子之後，藍白綠之間，政治到底怎麼樣的發展，會使得未來罷免的力道能不能夠凝聚得更高。」如果民眾黨是復仇者聯盟，無異會幫民進黨的罷免加柴火，到了明年2月1日本屆立委任期屆滿1年後，民進黨就能說他們在預算會期中，藍白是如何對民進黨無理刁難、反對、杯葛，「對立會崩到最高」。鄭麗文表示，把對立拉高就是總統賴清德要的，賴清德在520之前就是這麼想，新潮流是民進黨中鬥性和鬥志最強的一支精銳隊伍，他們就是要以戰養戰，才能逆轉在立法院的劣勢，絕不會接受立法院的現實，甚至搞聯合政府，「他今天把對立拉到最高、最緊，那明年就可以罷免，明年一次罷免，起碼5席到8席立委，會同時間罷免，就變成全國性大選，投票率就會高。」鄭麗文說，民進黨就是在賭這個，可雖然對立越高，再加上柯文哲身上又有案子，可民眾黨8席都是不分區立委，不會被罷免，所以只會罷免到國民黨，民進黨佈局很遠，在今年上半年就想好明年改變國會的生態，「我才會說國民黨的策略是什麼？怎麼玩這一局？怎麼面對後面？」