台灣上班18天才能買iPhone 16！冠軍工作4天入手：贏過美國、澳洲

iPhone 16系列四款新機日前已經發表，將在9月20日於全球發售，上週五預購時許多人都已經登記搶一波，熱門的iPhone 16 Pro系列多數都要排到第三波10月後才能到貨。對於iPhone 16的高買氣，國外網站Picodi也有趣的整理出全球「需要工作幾天才能買得起iPhone 16 Pro」的榜單，第一名是歐洲國家「瑞士」，僅需要工作4天就能買到iPhone 16 Pro，打敗美國以及澳洲，而台灣則是要工作18.3天才能買到。
iPhone 16 Pro工作多久能買到？最短時間前十大國家一次看
國外網站「Picodi.com」分析師依據全球各地iPhone 16 Pro 128GB的售價，與當地的平均月收入，計算出iPhone指數（iPhone Index），也就是該國家的人民，需要工作多少天才能夠入手一支全新的iPhone 16 Pro 128GB。
結果顯示，冠軍由歐洲國家「瑞士」拿下，平均只要4個工作日就能買得起最新款iPhone 16 Pro；第二名則是美國，平均需要5.1天；第三名則是澳洲，平均需要5.7天；第四名至第十名依序為「新加坡（5.7天）、盧森堡（6.1天）、丹麥（6.7天）、阿拉伯聯合大公國（7.3天）、加拿大（7.6天）、挪威（7.7天）以及紐西蘭（7.8天）。」
台灣人工作18.3天才能買iPhone 16 Pro！亞洲地區比較
至於台灣的iPhone 16 Pro 128GB官網售價是36900元，平均月薪是42361元，因此算出台灣人平均需要工作18.3天才可以買到iPhone 16 Pro最基本的機型，排在所有有被分析的國家中第31名。
而如果以亞洲地區的國家來看的話，台灣的iPhone指數排行還不算太差，屬於靠前的位置，僅輸給香港10.4天、日本12.4天，其他像是中國大陸24.7天、泰國40.3天、越南53.1天、菲律賓68.8天都輸給台灣。至於墊底的國家，則是位於歐亞大陸交界的土耳其，人民想買iPhone 16 Pro平均要工作72.9天。
iPhone指數揭開國家平均薪資！入手iPhone 16看出理財有無合格
由於該iPhone指數僅是利用該國家的「平均收入」去對比iPhone 16 Pro的價格，其實排名越靠前也表示其相對平均薪資較高，因此像是冠軍的瑞士，國家平均高薪資人人都知道，平均只要工作4天就能買到新機，但在歐洲消費的物價以及課稅的部分也是相當恐怖的，iPhone指數也就是一個相對的參考值。
而就算是在台灣領不到全國平均月收入的上班族，也可能因為本身非常節省，沒有物慾也有儲蓄理財的習慣，雖然排行是工作18.3天才能夠入手iPhone 16 Pro，但實際上換購新機仍然是綽綽有餘、沒有負擔，這時就能看出自己的金錢理財觀是否有合格了！iPhone 16系列新機將在（20）日開賣，如果最近在考慮還沒下手的民眾，也可等新機上市後，看看開箱評價、優缺點再下手也不遲哦！
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國外網站「Picodi.com」分析師依據全球各地iPhone 16 Pro 128GB的售價，與當地的平均月收入，計算出iPhone指數（iPhone Index），也就是該國家的人民，需要工作多少天才能夠入手一支全新的iPhone 16 Pro 128GB。
結果顯示，冠軍由歐洲國家「瑞士」拿下，平均只要4個工作日就能買得起最新款iPhone 16 Pro；第二名則是美國，平均需要5.1天；第三名則是澳洲，平均需要5.7天；第四名至第十名依序為「新加坡（5.7天）、盧森堡（6.1天）、丹麥（6.7天）、阿拉伯聯合大公國（7.3天）、加拿大（7.6天）、挪威（7.7天）以及紐西蘭（7.8天）。」
台灣人工作18.3天才能買iPhone 16 Pro！亞洲地區比較
至於台灣的iPhone 16 Pro 128GB官網售價是36900元，平均月薪是42361元，因此算出台灣人平均需要工作18.3天才可以買到iPhone 16 Pro最基本的機型，排在所有有被分析的國家中第31名。
而如果以亞洲地區的國家來看的話，台灣的iPhone指數排行還不算太差，屬於靠前的位置，僅輸給香港10.4天、日本12.4天，其他像是中國大陸24.7天、泰國40.3天、越南53.1天、菲律賓68.8天都輸給台灣。至於墊底的國家，則是位於歐亞大陸交界的土耳其，人民想買iPhone 16 Pro平均要工作72.9天。
iPhone指數揭開國家平均薪資！入手iPhone 16看出理財有無合格
由於該iPhone指數僅是利用該國家的「平均收入」去對比iPhone 16 Pro的價格，其實排名越靠前也表示其相對平均薪資較高，因此像是冠軍的瑞士，國家平均高薪資人人都知道，平均只要工作4天就能買到新機，但在歐洲消費的物價以及課稅的部分也是相當恐怖的，iPhone指數也就是一個相對的參考值。
而就算是在台灣領不到全國平均月收入的上班族，也可能因為本身非常節省，沒有物慾也有儲蓄理財的習慣，雖然排行是工作18.3天才能夠入手iPhone 16 Pro，但實際上換購新機仍然是綽綽有餘、沒有負擔，這時就能看出自己的金錢理財觀是否有合格了！iPhone 16系列新機將在（20）日開賣，如果最近在考慮還沒下手的民眾，也可等新機上市後，看看開箱評價、優缺點再下手也不遲哦！