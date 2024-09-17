SJ利特開砲！揭FTISLAND李洪基真面目　再嗆銀赫狀態差：乾脆退團

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▲李洪基被說是所有人當中最兇的導師。（圖／天空娛樂提供）

▲▼利特（上）一直虧自家團員銀赫（下），還開玩笑要對方退團。（圖／天空娛樂提供）

男團選秀節目《SCOOL》將於9月28日開播，近日辦起台、韓導師中秋聯誼會，「總教官」SUPER JUNIOR利特偕同6位巨星導師包含羅志祥、婁峻碩、SUPER JUNIOR銀赫、GFRIEND YUJU、FTISLAND李洪基、舞蹈指導崔容俊齊聚一堂，現場意外成吐槽爆料大會，其中擔任MC（主持人）的利特在導師交流時「火力全開」，先是吐槽全員導師教導練習生時，是「披著帥氣和善的臉卻說著凶狠的話」，李洪基教導學生時很可怕，還開玩笑說自家團員銀赫「狀態不好」，甚至建議銀赫乾脆退團，去跟選手組團。台、韓導師舉辦中秋聯誼會，當天7人砲火都很猛烈，銀赫爆料最兇的導師其實是李洪基，利特也隨即附議笑說：「李洪基老師真的很兇，像是節目上有其他導師們都說某個學員挺不錯的，李洪基導師都搖頭，而且同樣的編舞要看7遍，老是讓選手們一直跳，連我看了都害怕！」李洪基則澄清：「真相有一天會公開的，請大家一定要關注節目！」還揭發唯一的女導師YUJU評選標準，「依照自己喜好去選（練習生）」，7人你來我往的幽默發言，為節目揭開精彩序幕。而每位導師也分享各自評選選手的重點，崔容俊、李洪基及YUJU不約而同都點出「實力」及在舞台上的「可行性」，是他們最看重的重點。其中李洪基強調會觀察孩子們對於舞台的熱情，而YUJU則會因材施教，隨時點出大家不足的地方及優點，「讓大家理解並更了解自己。」婁峻碩則重視團體以外的個人魅力跟特色，「會特別注重饒舌部分。」羅志祥透露，自己反而會關注實力比較不強的選手，「會多給他們機會，輔助他們成長。」至於銀赫則精準切入男團選秀《SCOOL》這次開班的主題「學習」，首次擔任男團導師的他特別關注選手們的心，「因為我們的名字是SCOOL，他們是以什麼心態去面對而學到什麼，是很重要的！」有趣的是，被問及擔不擔心「長江後浪推前浪？」銀赫特別謙虛表示：「因為我們出道有很長一段時間，其實這個位置讓出來也OK，當然如果真的出現能威脅到我們的練習生選手出現，是很值得開心的一件事，也希望能夠出現！」沒想到下秒利特卻接話表示，「我們在節目上能讓練習生選手發光發熱，是很開心的一件事，學生們發展得好，我們能去分一杯羹，與有榮焉！而且銀赫老師也許之後能夠退團（指SUPER JUNIOR）加入選手的團，會發展得更好！」讓在一旁的銀赫瞬間傻了，還瞪大眼回敬說：「他好奇怪！」2人唇槍舌戰，讓全場爆笑連連。