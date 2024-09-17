舒淇不甩日本女星「卡位」風波！宣布新身分　中秋節曝雙重喜訊　

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒淇在片場投入工作的模樣相當認真，儘管是素顏上陣，不過依舊氣場全開。（圖／甲上娛樂 提供）

▲舒淇坦言《女孩》這部電影，是她醞釀許久的原創故事改編。（圖／甲上娛樂 提供）

先前才因出席高奢品牌的週年活動，遭到日本女星森星「硬擠卡位」而頻頻受到討論的舒淇，近日宣布自己日前一直在低調準備自己首部執導的電影，在經過一段時日的前製、拍攝工作後，她也在今（17）日中秋節這天，首度公開電影海報並宣布殺青喜訊。電影《女孩》為舒淇首部自編自導作品，攜手資深監製葉如芬共同合作，在中秋佳節這天首度公開電影概念海報，同時宣布殺青，概念海報視覺上以女孩的手部特寫作為主要構圖，糾結纏繞著的手指有戲且神祕，充滿無限想像空間。以《千禧曼波》、《非誠勿擾》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》等經典電影奠定國際級影后地位的舒淇，今年多了「導演」的新身分，將自己醞釀許久的原創故事，順利拍出生涯首部編導長片《女孩》，舒淇笑稱：「很高興電影殺青了，非常期待之後帶著這部作品與各地的觀眾們見面。」並透露電影將於2025年上映，讓粉絲相當期待。事實上，舒淇在5月份時曾出席高奢精品寶格麗的140週年慶祝活動，沒想到在典禮上，舒淇卻遭到日本女星森星強硬「卡位」同框，讓舒淇表情從微笑慢慢轉變成尷尬，最後甚至縮到肩膀隆起讓森星搶位，沒想到「舒淇被擠到聳肩」一事便上了熱搜，掀起不小討論，當時還有大陸網友怒斥森星是「心機女」，不過當時舒淇對此並未做出回應，疑似就是因為將重心都放在自己的演藝事業上，讓人相當佩服。