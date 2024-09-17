日本「帥僧侶」台灣開電音演唱會　嘻哈《般若心經》聽起來好奇妙

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▲「藥師寺寬邦」曾來台表演2次，10月則是將舉辦個人專場。（圖／Mugen Creations）

▲「藥師寺寬邦」10月開始造訪吉隆坡、新加坡、香港、高雄、台中、曼谷、新北、澳門等地開唱，法喜充滿。（圖／翻攝KKTIX）

日本音樂僧侶「藥師寺寬邦」繼去年於北港「武德殿」舉辦除夕音樂會，還曾到台東「月光海音樂節」演出，今（17）日宣布將來台舉辦專場《藥師寺寬邦「悟」Satori Tour 2024 - 台灣站》演唱會，將一路從高雄唱到新北，「貝瑪央金」雨揚老師也會擔任其嘉賓。「藥師寺寬邦」本月發行新專輯《悟》，收錄曲〈般若心經HipHop〉立即衝上台灣iTunes的「嘻哈／說唱首曲」第3名，跨界實力不容小覷。一直追求各種音樂與佛經融合的「藥師寺寬邦」，新專輯中大膽融入嘻哈、搖滾與爵士等多種風格，以更為廣闊的視角詮釋內心的「動」與「靜」。二元世界的覺悟在生活中，悲與喜、善與惡相互交織，看似對立卻又密不可分。「藥師寺寬邦」說：「通過體驗這些二元對立的情感，我們才能領悟到，它們本質上並無差異，實際上是同一體的不同表現。或許，這就是『悟』的真諦。」他也深知「悟」並非終點，而是始終陪伴我們的指引，使人生更加豐富多彩。他將以最新專輯《悟》舉行亞洲巡迴演唱會，台灣場次分別為：10月18日在高雄後台Backstage、10月20日在台中Legacy Taichung音樂展演空間，10月25日在新北Zepp New Taipei，台北、高雄場可至「KKTIX售票系統」購買，台中場可上「iNDIEVOX售票系統」查詢。