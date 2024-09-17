中秋節講個冷笑話！蔡壁如酸：朱將軍喊的蔡姊是蔡英文總統嗎？

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▲蔡壁如露一手廚藝，親自煮麵線給支持者吃。（圖／記者顏幸如攝，2024.09.17）

▲蔡壁如和支持者一起吃豬腳麵線。（圖／記者顏幸如攝，2024.09.17）

民進黨台北市議員洪健益昨天出示北市府前兵役局長朱亞虎曾寫給前北市長辦公室主任蔡壁如的陳情信，稱蔡壁如是京華城案「隱藏版人物」，他手上還有蔡的「手諭」。蔡壁如今天以「中秋節講一個冷笑話」回應，指信中署名朱將軍亞虎，將軍對應的「蔡姊」，搞不好是要寫給前總統蔡英文！至於洪健益要發表不自殺聲明，她也要發表不在場證明，勸洪健益不要演過頭。台中市政府顧問蔡壁如今（17）日晚上與上百位支持者，在大度山上的聚會地為被羈押的民眾黨主席柯文哲祈福，眾人象徵性過炭火去霉運、吃豬腳麵線。蔡壁如於5點抵達會場，她表示聚會活動在一個半月前敲定，後來柯文哲出事，小草們從台中海線到北所聲援的路程有些困難，因此決定聚在一起為柯主席禱告，點蠟燭祈福。對於洪健益指控蔡壁如是京華城案「隱藏版人物」，昨天還出示北市前兵役局長朱亞虎曾寫給蔡壁如的陳情信，聲稱手上還有蔡壁如的「手諭」、酸蔡不記得此事是「選擇性失憶」。對此，蔡壁如說今天中秋節，自己要講個冷笑話，信末署名「朱將軍亞虎」，將軍能對應的「蔡姊」，搞不好是要寫給前總統蔡英文。對於洪健益發表「不自殺聲明」，蔡壁如批評「他演過頭了」，並說自己也要發表「不在場證明」。那封信的時間點是舉辦世大運的2017年，京華城事件是2020年3月，自己2019年就離開北市府去組民眾黨、到立法院任職，對於時空背景的錯亂，一天到晚以訛傳訛的洪健益要如何做出關聯？蔡壁如同時譴責民進黨的民代、側翼配合特定媒體，「一天一文哲，每天編小故事大放送，寫連續劇」，不讓司法好好偵辦京華城案，呼籲執政黨應好好約束民意代表、特定媒體。媒體追問她何時要對洪健益提告，她透露原本是昨天，但律師表示要視洪健益拿出什麼證據，好整理進訴狀中，「結果洪拿出那封信，沒辦法證明是給蔡壁如的」，市長室主任每天要接受很多陳情，假設真的是朱向她陳情，信不是應該好好的在台北市政府內存檔嗎？為什麼會在京華城所在地的松山區議員手上？她強調自己不多做揣測，已全權委託律師，個人覺得沒什麼好追的，「反正律師明天送出去就對了」。