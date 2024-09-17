開放「寵物進入客艙」？逾5千人連署　3大國籍航空回應了

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民眾於公共政策網路參與平台提案，要求修訂航空動物運輸條例，交通部民用航空局稱已請國籍航空公司積極評估，中華航空、長榮航空皆表示，目前接受服務性犬隻陪同進艙，會持續關注業態發展、進一步評估；星宇航空則稱會審慎評估。中華航空指出，經專業訓練的服務性犬隻可陪同進入客艙，亦將持續關注國際趨勢及業態發展：長榮航空也允許受過訓練的服務性犬隻在客艙中陪伴並提供主人必要協助，不過一般寵物進入客艙，考量客艙空間限制且避免旅客對動物產生過敏反應，現階段會依政府政策及所有旅客的健康與搭機感受，再進一步評估。長榮航空強調，目前公司寵物運送規範乃參照國際航空運輸協會（IATA）制定之準則，IATA針對動物運送之規範涵蓋各方面，包括寵物的年齡、品種、健康狀況及籠子的堅固安全性，旨在保障動物運送之安全與舒適。星宇航空則表示，對於寵物及其主人暨其他乘客之安全與感受等，尚須綜合考量，暫無規劃寵物進入客艙，將審慎評估。