中秋烤完肉「瓦斯罐」別亂丟！正確回收4步驟　亂丟恐觸法遭開罰

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▲環境部提醒，瓦斯罐是高壓瓶罐，屬於應該回收的容器。（圖／環境部）

今（17）日中秋節，不少民眾趁佳節與親友團聚，一同嚐月餅、吃烤肉、聊聊天，環境部提醒，為收垃圾時清潔隊員及民眾大家的安全，請記得將烤肉時使用卡式爐、小瓦斯爐及瓦斯噴槍的瓦斯罐「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」4步驟，確實熄滅木炭，保障第一線清潔隊人員及民眾的安全，並且把廚餘分開收集回收，烤肉木炭也要確實熄滅。環境部表示，瓦斯罐是高壓瓶罐，內裝的液態燃料，垃圾車為了減少體積有效清運大都有壓縮尾斗，瓦斯罐若丟入垃圾車，經過擠壓、摩擦，易產生火花造成爆炸。並且，瓦斯罐屬於公告應資源回收的容器，瓦斯罐請丟資源回收車！環境部強調，確保民眾倒垃圾及基層清潔隊員作業時的安全，民眾回收前，應確認已經使用完畢，獨立打包並標示「內有高壓瓶」警語，交由清潔隊員回收，千萬不能與垃圾一起丟入壓縮車，以避免一個不小心或便宜行事而發生意外風險。烤肉木炭請確實熄滅，以減少垃圾清運及處理時發生火災的風險。另喝完的飲料瓶飲料罐，是公告應回收的項目，請收集丟資源回收車。至於無法破碎的牡蠣殼及蛤殼，請跟一般垃圾打包，丟道垃圾車；除了卡式爐、小瓦斯爐及瓦斯噴槍的瓦斯罐，以及民眾家中常見的定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等亦屬於高壓瓶罐，使用完畢一樣要回收，如沒有使用完，請找空曠處進行排空，不可自行戳洞以免發生危險，也呼籲若丟垃圾前有疑問，可詢問清潔隊員，避免亂丟發生起火、爆炸等危險，以及違法受罰。環境部表示，高壓瓶務必落實「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」4步驟，確實熄滅木炭，保障第ㄧ線清潔隊人員及民眾的安全，源頭減量、廚餘回收、垃圾分類，月圓人團圓，快樂安心過佳節！