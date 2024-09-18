警專生爆買春白嫖搶4300！遭黑衣人擄走痛毆　逼拍不雅片自爆吸毒

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警專生19歲林姓男子，因買春白嫖遭擄走痛毆，被逼拍道歉不雅片，警專祭出開除處分。（圖／民眾提供）

17日凌晨，警專43期19歲在學生林姓男子，透過交友軟體約性交易，未料結束之後，卻心起歹念，想拿走交易費用4300元，遭女方發現後爆發爭吵，被一群黑衣人擄走痛毆，甚至被逼錄下「道歉影片」，最後更被PO在警專群組，引發軒然大波，對方還向林男勒索7萬多元遮羞費，揚言要公布影片。對此，警專回應，該生罔顧校規及團隊榮譽，行為偏差將依校規予以最嚴厲之開除學籍處分。據了解，林男於17日凌晨，透過交友軟體約性交易，前往新北市永和區，以4300元金額與泰籍女子交易，結束之後想把原本的現金搶回來，未料被女方發現喊叫，一群黑衣人遂將林男強押上車，載至桃園地區痛毆，更逼林男錄下「道歉影片」，林男對鏡頭說出身分證字號，還道歉「我搶妹妹的錢，還打妹妹」，接著還說「我吸愷他命，是警專的」。警方獲報後成立專案小組，確定林男在凌晨4時許，在桃園市龜山區獲釋，經調查，林男家屬曾被要求支付7萬多元「遮羞費」，但家人並未支付。警方線逮捕涉案蔡姓男子等7人，訊後依妨害自由、傷害等罪移送法辦。事件發生後，警專回應此事，該生透過交友APP進行買春性交易，事後欲取回所付之價金時，與相關人等產生毆打、妨害自由等情事，由新北局永和分局循相關司法程序進行偵辦，本校獲悉後隨即配合調查，了解相關案情發生經過，該生罔顧校規及團隊榮譽，行為偏差將依校規予以最嚴厲之開除學籍處分。