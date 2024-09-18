王祖賢返台過中秋節！悄現身台中照片曝光　57歲僵硬臉頰掀關注

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▲王祖賢（右2）返台過中秋節的身影被粉絲捕捉，57歲的她依舊氣質迷人。（圖／小紅書）

▲王祖賢的臉頰和嘴巴形成不自然連線，狀態似乎非常僵硬，但女神皮膚依舊吹彈可破。（圖／小紅書）

▲王祖賢當年憑藉《倩女幽魂》聶小倩一角爆紅，被封為亞洲第一美人。（圖／微博）

▲王祖賢息影後定居加拿大學佛。（圖／加拿大靈巖山寺YouTube）

57歲女星王祖賢在1980年代憑藉電影《倩女幽魂》紅極一時，更有「亞洲第一美女」的封號，但在2004年息影後就定居加拿大，鮮少出現在螢光幕前，潛心學佛日子過得相當低調。不過昨（17）日中秋節，就有網友在台中餐廳巧遇王祖賢，更拍下照片分享到小紅書上，引起眾人討論。只見照片中的王祖賢仍是一頭長髮感覺仙氣飄飄，但皮膚的狀態似乎不太合理，雙頰詭異的形狀掀起關注。昨日有網友在台中巧遇王祖賢，拍下女神回台和家人聚會的照片。只見王祖賢身穿黑色長裙，綁起馬尾、戴著墨鏡，打扮非常低調，但還是被台灣粉絲認出。王祖賢也親民的跟餐廳眾人留下合照，拍照時更擺出雙手合十的姿勢，看得出來王祖賢仍是一心向佛。照片曝光後火速在網路上被瘋傳，大家看了也紛紛留言討論，「氣質太好了」、「還是很美啊」、「好想跟姐姐偶遇啊」。也有部分眼尖網友發現，王祖賢的臉頰和嘴巴部位似乎怪怪的，形狀看起來不太合理，懷疑是醫美後遺症，「沒事別亂動臉」、「美女們嘴都怎麼了，還有妮可的嘴也這樣」、「總覺得她談了那場戀愛後就像被抽去精氣神一樣，以前英姿颯爽的」、「蘋果肌斷層了，姐姐自然老去我都接受，開心就好」。事實上，除了在台灣，王祖賢也經常在加拿大被巧遇，即便戴著口罩或是帽子遮掩，王祖賢的濃眉大眼依舊是招牌標誌，粉絲一眼就能認出；過去有粉絲巧遇王祖賢還上前跟她要簽名，王祖賢也是來者不拒，個性低調又親切。至於王祖賢為何會息影，不得不提到她和香港富商林建岳的那段婚外情，當時林建岳為了和王祖賢在一起，不惜與正宮鬧離婚，讓林母相當氣憤，更是強力反對，最終這段感情無疾而終，更是重挫王祖賢的形象，也成了她引退的理由之一。