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北韓再射短程彈道飛彈　韓日美密切分享情報

中央廣播電臺

▲韓國軍方表示，北韓今天(18日)發射數枚短程彈道飛彈，這是平壤一週內第二度進行這類的武器測試。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國軍方表示，北韓今天(18日)發射數枚短程彈道飛彈，這是平壤一週內第二度進行這類的武器測試。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
南韓軍方表示，北韓今天(18日)發射數枚短程彈道飛彈，這是平壤一週內第二度進行這類的武器測試。

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北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)政權今年來已進行數十次發射，這是北韓大規模測試的一部分。專家表示，這可能和北韓被控向盟國俄羅斯非法提供使用在烏克蘭的武器有關。

平壤已否認和俄羅斯進行任何違反制裁的武器貿易，但在外交長期陷入僵局下，北韓在今年宣布南韓為「主要敵人」，並在最近把具備核子能力的武器轉移到邊境地區。

南韓合同參謀本部(Joint Chiefs of Staff)發表聲明說，他們已「偵測到、並對大約在上午6時50分(台灣時間5時50分)朝向東北方發射的數枚短程彈道飛彈進行分析」。

聲明並補充說，為了對更多的發射做好準備，南韓軍隊已加強監控與警戒，並在同時與盟友東京及華盛頓密切分享情資。

日本也證實了這次的發射，海岸防衛隊發表聲明請船隻注意，表示一旦發現掉落物體不要靠近，要向當局通報。

北韓12日向朝鮮半島東部海域，發射了首爾所形容的多枚短程彈道飛彈，是擁核北韓自7月初以來的首次重大武器測試。北韓官媒後來聲稱，這場在金正恩督導下進行的試射，是為了檢驗新型600毫米多管火箭發射器。

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