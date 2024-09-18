吳姍儒升格二寶媽、入圍金鐘　回家看兒子「覺得錯過好多」哭翻

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▲吳姍儒（Sandy）日前升格二寶媽，坐月子期間趁著中秋節請假回家陪伴大兒子。（圖／吳姍儒 臉書）

▲吳姍儒（Sandy）的感性長文讓許多同為二寶媽咪的粉絲直呼非常有共鳴。（圖／吳姍儒 臉書）

吳姍儒（Sandy）近日喜事連連，先是在本月8日迎來女兒「蒔五」，之後又入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎。然而升格為二寶媽的Sandy卻是焦頭爛額，在昨（17）日中秋節向月子中心請假回家陪伴大兒子「初一」，卻因為捨不得兒子成長太快、覺得自己錯過太多，讓她離開家前忍不住哭了。吳姍儒表示在大兒子出生帶回家後，她幾乎每天都陪兒子睡，一年半以來可以說是從沒有睡過好覺，現在明明是名正言順的在月子中心好好休息睡覺的機會，她卻因為捨不得兒子而哭了。看著正在高速成長的兒子，自己卻正在慢慢修復，忙著一心二用認識新的嬰兒，吳姍儒感嘆：「我總覺得自己錯過了好多。」還在坐月子期間的她，趁著中秋節這天，向月子中心請假回家和老公、兒子團圓，帶兒子逛逛、看書玩玩具，直到要回月中的時候，吳姍儒笑著和兒子道別，兒子卻皺起眉頭、噘起嘴重複說：「媽媽，來」，讓她當場忍不住淚崩，差點一路哭著回月子中心。吳姍儒對於自己能夠同時對兒子、女兒有這麼多愛感到驚訝，用飽含母愛的心情寫下：「愛了就是愛了，是難以形容、難以估算、難以駕馭一路到底的全心全意。」，她認為在這個快樂又滿足的中秋節，多了些小惆悵、小矛盾、與小糾結。自己回到月子中心抱著入睡的女兒、老公則在家照顧兒子，她俏皮說道：「兩小隊繼續分進合擊，攻克前方困難，預祝旗開得勝！」感性長文讓許多二寶媽咪超有共鳴，紛紛留言「好懂這種感覺」、「我懂！我那時生老二也是這種感覺」、「好懂這種感覺，目前也在坐月子，大寶也是自己帶，也一直覺得小孩會不會一直想要找媽媽，後來發現其實放不下的不是小孩而是我」媽媽們接連分享經驗談，鼓勵Sandy能早日找到平衡點。