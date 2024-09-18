大谷翔平登頂亞洲全壘打王！道奇投手崩盤　9：11客場不敵馬林魚

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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍重砲大谷翔平，今（18）日在對決邁阿密馬林魚隊的比賽，敲出本季第48轟，也正式以生涯219轟超越秋信守、登頂「亞洲全壘打王」。可惜道奇隊這一場投手戰力崩盤，全場被敲15支安打，終場以9：11落敗，2連勝被終止。在此役第3局，大谷翔平本場地2次上場打擊，他一棒敲出右外野的兩分砲，帶動道奇隊單局得到4分，在客場扳平比數。這是其生涯首次在馬林魚主場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）打出全壘打，去年他同樣是在這裡三振掉Mike Trout，幫助日本隊拿下WBC世界棒球經典賽冠軍。大谷翔平目前在MLB總共打出了219支全壘打，超越了過去曾效力於遊騎兵隊的韓國球員秋信守，成為亞洲球員中生涯累計全壘打數最多的球員。此外，他單季打出48支全壘打，距離Shawn Green在2001年創下的道奇隊史單季最多全壘打紀錄僅差1支。大谷翔平這一場比賽5打數敲出1支安打，被三振了3次，他打回了2分打點，也是其本季第110分打點，超越密爾瓦基釀酒人強打Willy Adames的109分打點，重新登上聯盟打點王。這一場比賽道奇隊投手的表現並不好，先發投手Bobby Miller2局被敲出7支安打，丟掉4分。道奇隊第3局剛剛追平比數，上來中繼的Michael Grove要再掉分，讓球隊陷入不斷追分的循環之中。總計今晚投手群共被敲出15支安打、丟掉11分，輸球結果不讓人意外。