大谷翔平超狂！有望再破鈴木一朗神紀錄　Betts重返打線成為關鍵

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洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平今（18）日對陣邁阿密馬林魚，終於終結近期小低潮，擊出本季第48支全壘打，距離達成史無前例的「50轟50盜」壯舉，僅差2支全壘打和2次盜壘。然而，大谷不僅僅追求「50轟50盜」，他還有望打破鈴木一朗於2001年創下的日本球員單季最多127次得分紀錄。截至今日賽前，大谷翔平已經以刷新個人單季全壘打新高，以47轟締造日本球員在大聯盟的全壘打紀錄。同時，大谷的盜壘數逼近鈴木一朗的56盜紀錄，目前僅差8次。在打點方面，大谷本季累計108分打點，僅差8分打點即可超越松井秀喜於2005年創下116分打點紀錄。另外，大谷至今已累積119次得分，超過他2021年的單季最佳的103次得分，距離打破鈴木一朗的127次得分紀錄僅剩9次。隨著球季進入尾聲，大谷在剩餘11場比賽中仍有機會挑戰這一里程碑。值得一提的是，Mookie Betts重返打線第2棒後，大谷的得分效率顯著提升。Betts在得點圈的打擊率高達3成93，助推大谷在過去33場比賽中貢獻了32次得分，為他挑戰打破鈴木一朗的127次得分紀錄提供強力支援。本季大谷翔平不斷打破各項紀錄，外界的目光不僅聚焦於50轟50盜壯舉，他在多項數據上的突破也令人期待。隨著賽季逐漸進入尾聲，大谷有望繼續改寫記錄。