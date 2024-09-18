快訊／民眾黨團提3決議　漲電價要先報告、NCC人事新法即刻上路

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民眾黨立法院黨團今（18）日宣布提出3項決議案，要求行政部門應該就漲電價及國際參與現況到立法院做報告，此外，NCC人事新法也要即刻公佈施行。立法院長韓國瑜今召開朝野黨團協商協議開議日期，民眾黨團總召黃國昌今率黨團全體立委召開記者會，說明已提3項決議案，針對9月底電價審議委員會將討論10月漲電價事宜，黨團要求「行政院院長率同相關部會首長就：『賴清德政府能源配比及電價政策』進行專案報告並備質詢。」此外，針對國際民主盟友紛紛以IPAC決議為範本，通過聯大2758號決議並不涉台之動議，民眾黨團也希望相關部會就台灣國際參與實際成果向立院提出報告。最後，民眾黨團也強調，為防止行政院繼續濫權創造通傳會「萬年代理主委」，「行政院應立即公布施行本院於113年7月16日三讀通過之國家通訊傳播委員會組織法部分條文修正案。」