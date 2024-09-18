墾丁凱撒飯店衝了！Buffet最低只要388元　壽喜燒、參雞湯吃到飽

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▲墾丁凱撒大飯店「發現西餐廳」即日起到9月底推出期間限定「日韓美食季」，10月將有溫補料理。（圖／墾丁凱撒提供）

▲墾丁福華飯店即日起推出「四人成行」住宿專案每晚每人最低1100元有找，含4客自助式早餐。（圖／墾丁福華提供）

墾丁凱撒飯店內一向受到旅客與在地民眾好評的吃到飽餐廳「發現西餐廳」，即日起至年底祭出優惠，雙人同行用餐，第二人最低只要388元。9月以及10月享不同優惠，即日起至2024年9月30日，雙人同行、第二位大人只要399元優惠；又或者親子同行，一位大人加一位兒童，最低餐價平日/小假日享1399元。至於2024年10月1日～2024年12月31日，則是雙人同行第二位大人只要388元；而親子同行優惠，則是一位大人加一位兒童用餐最低餐價平日/小假日為1299元。今年暑假墾丁人潮銳減，還曾傳出某飯店僅有5成住房率，逢9月後，更是旅宿飯店業的淡季，墾丁凱撒飯店內一向受到旅客與在地民眾好評的吃到飽餐廳「發現西餐廳」，即日起至年底也祭出優惠。，凡雙人同行，（原價一成服務費另計）；，凡親子同行，一位大人加一位兒童用餐，（費用均含原價一成服務費）。：凡雙人同行，（原價一成服務費另計）；：親子同行享優惠，凡一位大人加一位兒童用餐，（費用均含原價一成服務費）。提醒以上優惠每日限量， 限線上預訂方可享有本優惠。且本優惠活動團體不適用。而墾丁凱撒發現西餐廳原價為平日/小假日成人每人1,080元+10%、假日/大假日成人1,280元+10%。即日起至2024年9月30日，發現西餐廳推出期間限定「日韓美食季」，以清爽日式料理及甜辣滋味的韓風美食為主軸，一舉推出多道經典菜色。菜餚包括日本傳統料理「壽喜燒」、「和風鮪魚義大利麵」、「韓式燉牛腩」與夏季養生必嚐的「蔘雞湯」等。業者透露，10月將有溫補料理。另外，針對9月恆春半島依然維持溫煦好天氣，墾丁福華飯店即日起推出「四人成行」住宿專案每晚每人最低1100元有找，含4客自助式早餐，可把握玩水季的尾巴到墾丁享受水上活動的樂趣。於墾丁福華官網預定任一專案入住，可享加購高鐵車票平日78折、假日及高鐵輸運期間85折優惠(高鐵票平假日定義依高鐵公告為主)，此外，飯店還提供往返高雄左營站定時定點接駁服務。