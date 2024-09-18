大谷翔平魅力無法擋！全靠「這招」收服裁判　日媒：秒變超級鐵粉

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大谷翔平在全球擁有無數球迷，而不僅是球迷，連裁判也難以抗拒他的魅力，甚至成為他的「鐵粉」。據日媒《日刊體育》報導，當大谷翔平因為主審誤判被三振時，常常成為新聞焦點，許多人因此認為大谷經常受到裁判的不公平待遇。然而，實際情況卻相反，大谷獲得有利判決的情況遠多於不利判決，因為許多裁判其實都是大谷的粉絲。儘管裁判需要保持公正，不能公開表達對球員的喜愛，但他們對大谷的好感在比賽中展露無疑。當大谷進入打擊區時，會習慣性地把手放在頭盔的帽沿上，主動向球審致意，而當他上壘時，大谷同樣會向一壘、二壘、三壘的壘審致意。這樣的態度讓許多裁判對他印象深刻，並主動與他攀談。日媒指出，大聯盟裁判Alan Porter就是大谷的忠實粉絲之一。Porter多次擔任壘審時，會與上壘的大谷交談，甚至曾在壘上與他握手或擁抱。而大谷也對Porter非常親切，每當他進到二壘或三壘，看到Porter靠近時，總會主動把手搭在他的肩上。另一位裁判Ramon De Jesus，也是大谷的超級鐵粉。自從大谷在2021年崛起以來，兩人經常在壘上進行交談。這段關係在De Jesus擔任2023年WBC預賽B組（東京賽區）裁判後變得更加親近。今年3月的一場春訓比賽，大谷在場上遇見De Jesus時，他主動上前打招呼，展現大谷與裁判之間的友好關係。更令人驚訝的是，當De Jesus擔任主審時，大谷的表現異常出色，防禦率僅為0.64。許多人猜測這可能與裁判對大谷的「特別待遇」有關。De Jesus顯然對大谷有極大的好感，這樣的情況也讓大谷在比賽中如魚得水。除了Porter和De Jesus之外，還有許多裁判也非常樂意擔任二壘審，因為這樣可以在比賽中有更多機會與大谷交流，且不容易被教練打擾，有些裁判甚至會在換投時，主動靠近大谷暢聊一番。據報導，裁判Corey Blaser至少有兩次利用換投時間，與大谷進行長時間的交流。大谷也似乎非常享受這樣的互動，總是滿臉笑容，讓人感覺到，大聯盟裁判不僅僅是在執行裁判的職責，更像是在與自己最喜歡的明星交談。