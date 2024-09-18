鄭宗哲離大聯盟再進一步！生涯首度升上海盜3A　首場就有代跑機會

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鄭宗哲離大聯盟再進一步！效力於匹茲堡海盜隊2A的旅美台將鄭宗哲，在今（18）日傳出好消息，在2A賽季結束後，值得一提的是，鄭宗哲升上3A的首日，就在比賽獲得代跑機會，令人期待後續能有所發揮。目前海盜2A的賽季已經結束，而鄭宗哲升上3A後，將參與本賽季最後一周的客場賽事。鄭宗哲本季在2A總共422個打席，繳出打擊率2成18、11轟、OPS 0.661的成績。在海盜的農場新秀排名當中，在今日海盜3A面對明尼蘇達雙城3A的比賽中，鄭宗哲的腳程也受到重用，