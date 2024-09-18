鄭宗哲離大聯盟再進一步！生涯首度升上海盜3A　首場就有代跑機會

鄭宗哲離大聯盟再進一步！效力於匹茲堡海盜隊2A的旅美台將鄭宗哲，在今（18）日傳出好消息，在2A賽季結束後，海盜球團將鄭宗哲升上3A，是個人旅美以來的最高層級紀錄，已經踏入前往大聯盟的最後關卡。值得一提的是，鄭宗哲升上3A的首日，就在比賽獲得代跑機會，令人期待後續能有所發揮。
旅美生涯最高層級 腳程是優勢之一
根據小聯盟官網的球員異動名單，鄭宗哲從2A升上3A，寫下個人旅美以來的最高層級紀錄，距離大聯盟只有最後一哩路，且也已被海盜列在40人名單中。目前海盜2A的賽季已經結束，而鄭宗哲升上3A後，將參與本賽季最後一周的客場賽事。
鄭宗哲本季在2A總共422個打席，繳出打擊率2成18、11轟、OPS 0.661的成績。整體數據並不算是特別優秀，但原因在於開季一度遭遇打擊低潮，後續才有所回穩，另外，在防守、盜壘端的貢獻，成為鄭宗哲能持續站穩出賽位置的關鍵，本季共跑出16次盜壘，位居聯盟第25。
站穩腳步關鍵期 首場就代跑
在海盜的農場新秀排名當中，媒體《棒球美國》將鄭宗哲排在第12名，而大聯盟官方排名則在第18名，如今被升上3A，若能藉此掌握機會，力求明年開季從3A出發，距離升上大聯盟也是指日可待。
在今日海盜3A面對明尼蘇達雙城3A的比賽中，鄭宗哲的腳程也受到重用，在9局上出現個人在3A的首次代跑機會，可惜隊友Andres Alvarezy最終遭到三振，球隊以2：4輸球，沒能有所發揮。
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根據小聯盟官網的球員異動名單，鄭宗哲從2A升上3A，寫下個人旅美以來的最高層級紀錄，距離大聯盟只有最後一哩路，且也已被海盜列在40人名單中。目前海盜2A的賽季已經結束，而鄭宗哲升上3A後，將參與本賽季最後一周的客場賽事。
鄭宗哲本季在2A總共422個打席，繳出打擊率2成18、11轟、OPS 0.661的成績。整體數據並不算是特別優秀，但原因在於開季一度遭遇打擊低潮，後續才有所回穩，另外，在防守、盜壘端的貢獻，成為鄭宗哲能持續站穩出賽位置的關鍵，本季共跑出16次盜壘，位居聯盟第25。
站穩腳步關鍵期 首場就代跑
在海盜的農場新秀排名當中，媒體《棒球美國》將鄭宗哲排在第12名，而大聯盟官方排名則在第18名，如今被升上3A，若能藉此掌握機會，力求明年開季從3A出發，距離升上大聯盟也是指日可待。
在今日海盜3A面對明尼蘇達雙城3A的比賽中，鄭宗哲的腳程也受到重用，在9局上出現個人在3A的首次代跑機會，可惜隊友Andres Alvarezy最終遭到三振，球隊以2：4輸球，沒能有所發揮。