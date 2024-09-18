星宇航空攜手IHG洲際酒店集團！越南3天2夜機加酒　每人13788元起

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▲「河內西湖洲際飯店」推出兩人同行，每人只要2萬7088起 (未稅) 優惠。（圖／星宇航空提供）

▲峴港「洲際陽光半島度假酒店」則推出兩人同行，每人3萬3188起優惠。（圖／星宇航空提供）

▲擁有絕美日落和細緻白沙灘的「富國島長灘洲際度假酒店」，推出兩人同行每人2萬4688 起 (未稅)。（圖／星宇航空提供）

▲台灣虎航慶開航宮崎航線，將推出單程未稅1799元起之優惠。（圖／台灣虎航提供）

看好東南亞旅遊熱潮及高端旅遊商機，星宇航空攜手IHG洲際酒店集團共同推出「星際旅行」越南三天兩夜機加酒自由行套裝行程，由北至南，帶您收藏河內、峴港以及富國島等地，由品牌獨家精選星級酒店皆有。星際旅行機加酒專案由可樂旅遊承辦，即日起至12月31日止（最晚出發日期2024年12月31日）選購星際旅行專案之旅客還可額外獲得星宇航空哩程數1,000哩、5日每日5GB越南網卡，10月16日前可享早鳥限量星宇航空品牌小禮等。星宇航空表示除了穩定的轉機需求外，越南在旅遊市場的知名度逐漸提升，在雙邊頻繁的商業與觀光交流，星宇目前於越南飛航４個城市，包含胡志明、河內、峴港及富國島，是目前執飛越南航點最多的國籍航空，此外，台中-富國島航線也將於10月27日正式開航。星宇航空與洲際酒店集團共同推出，三天兩夜奢華越南機加酒自由行套裝行程，讓旅客能以更實惠的價格體驗河內、峴港、富國島的不同風光。河內以城市風光為主打，推出位於寧靜西湖畔的「河內西湖洲際飯店」兩人同行每人2萬7088起 (未稅) ，包含每日早餐、單次SPA、機場來回接送 ；亦可選擇入住越南最高的豪華酒店「河內地標72洲際酒店」兩人同行每人1萬3788起(未稅)，包含每日早餐、雙人下午茶一套，將河內的美景盡收眼底。而有著「東方夏威夷」之稱的峴港，也是近期許多旅客爭相前往的旅遊勝地，「峴港洲際陽光半島度假酒店」特別鉅獻，兩人同行每人3萬3188起 (未稅) ，可享用一晚飯店晚餐（於Citron 或 Barefoot餐廳享用）及機場來回接送，來場恣意遨遊的渡假體驗。至於越南唯一免簽渡假勝地－富國島，則精選三家集團飯店滿足旅人的需求，奢華旅遊就選2023年全新開幕，為島上頂級奢華度假飯店之一的「富國島麗晶酒店」，兩人同行每人3萬5388起 (未稅) ，11月30日前入住享一次三道式午餐或晚餐饗宴；家庭旅遊首選坐落於靜謐的長灘南部，擁有絕美日落和細緻白沙灘的「富國島長灘洲際度假酒店」，兩人同行每人2萬4688 起 (未稅) ，11月30日前入住即贈住宿金美金40元；還有富國島西北部海岸，距離珍珠樂園、珍珠野生動物園、富國大世界僅5-10分鐘車程的「富國島星灣皇冠假日飯店」，兩人同行每人2萬188起 (未稅) ，入住即贈SPA 20% 折扣、機場來回接送服務等。星宇航空越南航網包括河內、峴港、胡志明市、富國島等四個航點，為目前最多越南航線的國籍航空，提供旅客赴越旅遊的新選擇。此外，星宇航空機隊持續擴張，目前有13架A321neo、5架 A330neo 及6架 A350-900，共24架航機。另外，台灣虎航則是於今(18)日宣布日本新航點將再下一城，預計於今年11月開航桃園-宮崎航線，不僅是繼福岡、佐賀之後直飛日本九州的第3個航點，也是飛航日本的第20個航點。位於南九州的宮崎縣，是日本《古事記》傳說神話的舞台，不僅具有悠久的歷史古跡，還有美麗的海岸線和豐富的自然景觀，也因日照豐沛而盛產各種水果、美食。其中包括高千穗峽、鵜戶神宮、日南海岸的摩艾石像等，都是深受旅客推崇的人氣景點；而宮崎牛和芒果特色料理更是到當地不可錯過的美食。桃園-宮崎航線開航初期，每週營運一班，去程航班編號IT742，每週二的上午6:30自桃園機場起飛；回程航班編號IT743，每週二的上午10:10自宮崎機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2024年9月19日上午10:00起至2024年9月20日晚間23:59推出單程未稅1799元起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年11月26日起至2025年3月29日止。