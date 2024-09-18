中國公開賽／謝沛珊、洪恩慈奪首勝！驚奇逆轉印度組合　安抵16強

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台灣女雙組合謝沛珊／洪恩慈今（18）日在超級1000系列的中國羽球公開賽，首輪以16：21、21：15、21：17逆轉擊敗世界排名第23的印度組合Treesa Jolly／Gayatri Gopichand，驚喜闖進16強，拿下兩人自搭檔以來的首場超級1000系列賽事勝利。今年6月，謝沛珊與洪恩慈在美國公開賽首次合作，開始聯手參加各個國際賽事，而這對台灣女雙的最佳成績是在超級500系列加拿大公開賽打進4強。過去謝沛珊／洪恩慈與印度組合有過兩次交手，對戰成績為1勝1敗。本屆中國賽女雙首輪謝沛珊／洪恩慈與印度組合狹路相逢，首局印度組合率先發難，以21：16拿下首局。不過，台灣組合在第二局迅速做出調整，最終以21：15扳回一城。決勝第三局局，雙方一路僵持，謝沛珊／洪恩慈帶著11：10領先進入技術暫停；下半局台灣女雙連續得分，一度將比分擴大至18：12，儘管印度組合試圖反撲，但謝沛珊／洪恩慈逮住對方發球失誤機會鎖定勝局，以21：17收下16強門票，繼加拿大公開賽後再次擊敗印度組合。謝沛珊／洪恩慈首場超級1000系列賽事勝利，接下來將在女雙16強對陣第8種子、韓國組合金慧貞與鄭娜銀，力拚8強門票。