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中國公開賽／謝沛珊、洪恩慈奪首勝！驚奇逆轉印度組合　安抵16強

記者路皓惟/綜合報導

▲台灣女雙謝沛珊與洪恩慈在中國羽球公開賽首輪逆轉勝擊敗印度組合，闖入16強，並收下兩人合作以來首場超級1000系列賽勝利。（圖／取自亞柏羽球隊）
▲台灣女雙謝沛珊與洪恩慈在中國羽球公開賽首輪逆轉勝擊敗印度組合，闖入16強，並收下兩人合作以來首場超級1000系列賽勝利。（圖／取自亞柏羽球隊）
台灣女雙組合謝沛珊／洪恩慈今（18）日在超級1000系列的中國羽球公開賽，首輪以16：21、21：15、21：17逆轉擊敗世界排名第23的印度組合Treesa Jolly／Gayatri Gopichand，驚喜闖進16強，拿下兩人自搭檔以來的首場超級1000系列賽事勝利。

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今年6月，謝沛珊與洪恩慈在美國公開賽首次合作，開始聯手參加各個國際賽事，而這對台灣女雙的最佳成績是在超級500系列加拿大公開賽打進4強。過去謝沛珊／洪恩慈與印度組合有過兩次交手，對戰成績為1勝1敗。

本屆中國賽女雙首輪謝沛珊／洪恩慈與印度組合狹路相逢，首局印度組合率先發難，以21：16拿下首局。不過，台灣組合在第二局迅速做出調整，最終以21：15扳回一城。

決勝第三局局，雙方一路僵持，謝沛珊／洪恩慈帶著11：10領先進入技術暫停；下半局台灣女雙連續得分，一度將比分擴大至18：12，儘管印度組合試圖反撲，但謝沛珊／洪恩慈逮住對方發球失誤機會鎖定勝局，以21：17收下16強門票，繼加拿大公開賽後再次擊敗印度組合。

謝沛珊／洪恩慈首場超級1000系列賽事勝利，接下來將在女雙16強對陣第8種子、韓國組合金慧貞與鄭娜銀，力拚8強門票。

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