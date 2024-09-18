「7檔台股ETF」今日除息　00713、00921、00943年化配息率逾10%

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9月台股ETF進入除息高峰，今（18）日共有7檔台股ETF除息，其中，元大台灣高息低波（00713）、兆豐龍頭等權重（00921）、兆豐電子高息等權（00943）年化配息率超過10%表現最為亮眼。至於填息狀況，則是陸續填息中，又以野村趨勢動能高息（00944）填息近9成最高。今日除息的台股ETF包含00713、00921、00943、00944、野村台灣新科技50（00935）、兆豐龍頭等權重（00931）、中信綠能及電動車（00896）等7檔。其中，採季配息的00713因為配息穩定，近期資產規模破千億元，受益人數超過30萬人以上，配息與上次相同都是1.5元，換算年化配息率超過12%，預計10/15入帳。另有2檔是上市以來首次除息，包含月配息00943、配息0.15元，年化配息率12%、10/7入帳。半年配的00935，每股配息0.6元、年化配息率5.6%、10/16入帳。至於填息情況，00944每股配發0.058元，週一收盤價14.94元，股息殖利率0.39%、年息4.7%，除息首日參考價14.88元，早盤以14.93元開出，最低則落在14.88元，填息率86%。其他如00921、00713、00934填息約2到3成。