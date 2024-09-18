各務孝太180cm混血顏帥到3啦啦女神都愛！林襄爆料私下可愛一面

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▲27歲的各務孝太是台日混血，被林襄選為理想型。（圖／各務孝太 IG）

▲壯壯（左）邀請各務孝太（右）出演自己的單曲MV，飾演一對情侶。（圖／翻攝自壯壯、各務孝太 IG）

台日混血男星各務孝太今（18）日被《時報周刊CTWANT》爆出正和「樂天女孩」宋婉卉（宋宋）甜蜜交往中的消息。各務孝太五官深邃又有180公分以上的高大身材，曾被林襄、Yuri、壯壯接連點名是理想型，林襄也曾在訪問中提到他可愛的一面。一口氣收服這麼多位啦啦隊女神的各務孝太，到底有什麼樣的魅力？各務孝太出生於1997年，今年27歲，爸爸是日本人、媽媽則是台灣人。在日本出生的他，小學6年級時跟著家人一起搬回台灣定居。各務孝太擅長運動，參加《全明星運動會》第4季表現亮眼，吸引大票粉絲。他所屬的黃隊球經林襄曾在《完全娛樂》說過「各務孝太長在她的審美上」，更爆料台日混血的他因為不諳中文的關係，常常會冒出一些可愛金句，有時候聽領隊郭泓志說話時的神遊模樣也非常有趣。各務孝太本職其實是一名演員，曾參與演出《富錦街-這條街上的那些故事》、《違反校規的跳投》、《下半場，《第九節課》等戲劇作品，演技表現可圈可點。最近他出演樂天桃猿團長壯壯的單曲《星空下的約定》MV，兩人大談跨國姐弟戀，壯壯也同樣說過各務孝太是自己的菜，兩人的緣分亦是來自於《全明星運動會》，拍MV還找自己的理想型來演情侶，壯壯對此似乎很滿意，笑說MV裡的「戀情」就像日劇一樣浪漫！同為「樂天女孩」的Yuri（陳怡叡），有著168公分的高挑身材，曾在《三立新聞網》採訪時說過，如果要選理想型的話，喜歡身高有超過180公分且長相順眼的，並把各務孝太作為例子，不過Yuri表示自己只是純欣賞而已。被3位「啦啦隊女神」點名是理想型，各務孝太對此謙虛地說：「不管是誰，所有人喜歡我，我都很開心。」，一直對外宣稱是單身的他，先前在綜藝節目中曾說過自己很想參加戀愛綜藝，沒想到如今爆出和「樂天女孩」的宋宋交往中的消息，粉絲心碎的同時，也忍不住感嘆各務孝太果然真的是啦啦隊員的共同天菜啊！