大谷翔平追逐50轟50盜壯舉！好友Trout看好達成紀錄　直言很開心

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MLB洛杉磯日籍強打大谷翔平，今（18）日對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出個人本季第48轟，距離單季「50轟50盜」僅差2轟和2盜，與大谷當了6年隊友的天使隊「神鱒」Mike Trout近期接受採訪時表示，大谷一定會完成「50轟50盜」的紀錄，且看到大谷在追逐紀錄，自己也感到非常開心。大谷在2018年開啟旅美之路，加入洛杉磯天使，與Trout成為隊友，當時也被視為「世界上最強球員組合」，2023年世界棒球經典賽決賽，大谷在9局上兩出局，三振掉Trout為日本奪下經典賽冠軍，兩人之間的對決，也成為棒壇經典畫面之一。Trout雖今年健康開季，成為本季最快打出10轟的選手，但在4月30日就因左膝半月板受傷動刀，7月康復後，在小聯盟進行復健賽時，左膝又再度出現疼痛，而再次進入傷兵名單，最終宣布本季報銷。在復健期間，Trout也十分關注前隊友大谷的動態，看到他在追逐「50轟50盜」的偉大紀錄，Trout坦言自己非常開心，並表示雖然「50轟50盜」是一件不容易達成的紀錄，但他相信大谷在打出第49轟後，就一定會完成紀錄。