各務孝太姊姊也是啦啦隊！《炸裂》和宋宋同組　粉絲瘋猜靠她牽線

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▲各務孝太（左）被拍到和宋宋（右）熱戀中，二人牽手散步超甜蜜。（圖／各務孝太、宋宋IG）

▲宋宋有「樂天新垣結衣」的封號，外型清純可愛。（圖／宋宋臉書）

▲宋宋（右2）跟各務禮美奈（左3）過去一起參加實境節目《炸裂吧！女孩》，被分到紅隊，是有革命情感的好姊妹。（圖／各務禮美奈IG）

台日混血的27歲新生代男演員各務孝太，今（18）日遭《CTWANT》爆料熱戀啦啦隊「樂天女孩」宋宋（宋婉卉），在街上牽手、抱抱的甜蜜互動全被拍。消息曝光不少粉絲心碎，而各務孝太的親姊姊各務禮美奈目前也在台灣活動，上個月才加入味全龍啦啦隊，當「小龍女」練習生；過去各務禮美奈參加實境節目《炸裂吧！女孩》曾和宋宋是同組隊員，有粉絲猜測，就是她牽線弟弟和宋宋認識，兩人才開始交往。身材高壯的各務孝太過去曾被啦啦隊女神林襄、Yuri、壯壯點名是理想型，身為「天菜」的他，今日被爆出和樂天女孩宋宋熱戀中。兩人外出時被拍到親密牽手的照片，球團雖未證實消息，但表示不會干涉女孩私下交友的情況，有默認兩人交往的意味。宋宋和各務孝太戀愛中的喜訊也掀起粉絲討論，有網友在PTT發文，笑說宋宋昨日才去大巨蛋看各務孝太姊姊各務禮美奈的應援，而各務禮美奈雖然靠節目《炸裂吧！女孩》走紅，卻仍缺少代表作，目前正在味全龍啦啦隊當練習生，和過去在《炸裂吧！女孩》紅隊的成員Elkie、宋宋都是好朋友。該篇PTT貼文曝光後也掀起粉絲討論，大家看了紛紛留言，「宋跟美奈都是炸裂紅隊的，這應該是美奈牽的紅線」、「之前就有注意到宋宋很常關注全明星運動會跟黃隊成員，就大概知道她跟某些黃隊的人有認識，當時還以為她是要為下一屆提前準備」、「宋宋很棒啊，只是不知為何紅不起來」、「宋宋很正欸」。而目前都在台灣出道的各務孝太、各務禮美奈是台日混血兒，兩人年紀只差2歲，感情非常好。爸爸是日本人、媽媽是台灣人的他們，雖然在出生日本，但在就讀國小、國中時就陸續回到台灣念書，雖然一開始有語言、文化上的隔閡，但好在姊弟倆學習力都很強，加上出色的外型，讓他們很快在台灣闖出知名度。