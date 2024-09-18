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超強游擊手Bobby Witt 達成30轟30盜！鋒芒全被Judge和大谷搶走

記者廖聿偉/綜合報導

▲堪薩斯皇家Bobby Witt Jr.完成兩次單季30轟30盜。（圖／美聯社／達志影像）
▲堪薩斯皇家Bobby Witt Jr.完成兩次單季30轟30盜。（圖／美聯社／達志影像）
MLB堪薩斯皇家今（18）日主場迎戰底特律老虎，陣中明星游擊手Bobby Witt Jr.在1局下跑出本季第30盜，連續兩年達成「30轟30盜」紀錄，成為大聯盟歷史首位在24歲前繳出兩次單季30轟30盜的球員，Witt Jr.今年表現大爆發，目前以3成32打擊率，力壓「法官」Aaron Judge暫居美聯打擊王，但相比起大谷和Judge，Witt Jr.的關注度遜色不少。

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各項數據大爆發　Witt Jr.成為大聯盟頂尖游擊手

Witt Jr.目前繳出打擊率3成62，32轟30盜、108分打點，OPS.986的成績，上壘率0.384，長打率高達6成，且wRC+高達167比當年「A-Rod」Alex Rodriguez當年擔任游擊手時還要高，此外Witt Jr.在各項進階數據都位居本季大聯盟游擊手第一，被譽為是Statcast啟用至今最好的游擊手。

WAR值僅落後給Judge　單季200安+6成打擊率上一位是「胖卡布」

Witt Jr.本季WAR值為9.9，放眼全大聯盟僅落後給Judge，Witt Jr.本季也達成單季200安紀錄，上一位單季敲出200安加上6成長打率的球員是，2012的Miguel Cabrera，當年Cabrera拿下美聯MVP加上全壘打、打點、打擊率三冠王。

雖Witt Jr.本賽季繳出出色表現，但大多數球迷目光還是放在Judge和大谷翔平身上，有許多網友替Witt Jr.抱不平，表示Witt Jr.今年打出MVP等級的成績，但受到的肯定和目光，相比起Judge和大谷確實不多。

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