反對扭曲聯合國2758號決議　邱議瑩呼籲朝野同為台灣發聲

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針對中國扭曲聯合國2758號決議，影響台灣在國際上的代表權，近期已引發各國國會表態反對，強調「2758號決議無涉台灣主權」；對此，民進黨立委邱議瑩於今（18）日與立法委員蘇巧慧、林楚茵、沈伯洋，召開記者會，除感謝國際友人為台發聲，亦於立院提出議案，呼籲朝野放下成見，共同支持該法案，團結為台灣發聲。近年來，不管是美國眾議院、澳洲國會到最近的荷蘭眾議院等，都透過議案或動議方式，強調2758號決議並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，並且2758號決議並未阻止台灣加入國際組織。邱議瑩表示當世界民主陣營為台灣的國際角色發聲時，身為中華民國台灣立法委員，更應該挺身而出，為自己的國家發聲。邱議瑩指出，「聯合國2758號決議」，是這陣子在國際民主社會熱議的焦點，跟台灣有非常緊密的關係。簡單來說，這份決議，是當年聯合國認證，國際上的「中國代表」是中華人民共和國；但是並沒有處理台灣與台灣人民的代表權，然而，長期以來，中華人民共和國卻惡意曲解、擴張2758號的決議內容，損害台灣權益。蘇巧慧表示，去年7月美國眾議院無異議通過《台灣國際團結法案》，內容便主張「聯合國第2758號決議無涉台灣」，為提升台灣國際地位奠定重要基礎，今年7月IPAC（對中政策跨國議會聯盟）更通過決議範本，鼓勵成員國國會通過類似決議案。沈伯洋也提到2758號決議是這一兩年來國際上跟中國法律一個非常重要的戰爭，但事實上2758號決議的內文中根本沒有提到『中華民國』、『台灣』這兩個關鍵字，因此，該決議根本無法限制台灣加入國際組織，很可惜的是有部分不了解的國民黨政治人物將決議誤解成台獨。林楚茵也表示，在歐洲訪問過程中，台灣得到非常善意的回應，國際的共識就是要守護台灣，因此，不管是澳洲、荷蘭都針對中國單方面扭曲2758號決議的行為，相繼聲援台灣。台灣邁向國際的過程中，需要人助、自助，且此時台灣更需要表現同島一命，也希望藍白一起參與。邱議瑩強調這，是台灣邁入國際的重要時刻，已與立法委員蘇巧慧、林楚茵、沈伯洋等委員在立院提案「2758不涉及台灣決議」，內容清楚表示「中華民國台灣作為主權國家，是否與其他國家建立外交關係、是否參與國際組織，皆是他國無從干涉的主權行為。」邱議瑩也希望立法院不分朝野、不分黨派、放下成見，一起站出來為台灣發聲，也共同期盼與能有相同想法的好朋友們，也能一起鼓勵自己選區的立法委員，共同參與這份提案，為台灣挺身而出，為自己發聲！