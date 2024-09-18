大谷翔平在「WBC聖地」開轟卻無感！本人曝原因：板凳區在不同邊

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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（18）日在對決邁阿密馬林魚隊的比賽，敲出本季第48轟，這座球場正是去年他在WBC世界棒球經典賽與日本隊一同奪冠、達成「世界一」的聖地。不過大谷本人在賽後受訪時坦言其實這次舊地重遊自己並沒有太多感觸，因為今天使用的休息室和當時並不相同。此役第3局，大谷翔平本場第2次上場打擊，他敲出右外野的兩分砲，生涯首次在馬林魚主場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）打出全壘打。這座球場正是去年他和日本隊攜手拿下在WBC第3冠的地方。大谷翔平去年在WBC矢志率領日本隊奪冠，從開始到結束的旅程都相當傳奇，他在冠軍賽前發表著名的演講《不要仰慕他們》：「我知道他們的一壘手是手Paul Goldschmidt，中外野有Trout，還有Mookie Betts，我想要只要打棒球的人都知道他們，但我只有一件事要說，如果只抱持仰慕的心情，就無法超越他們。今天，只有今天就好，不要仰慕他們，想著勝利就好，一起衝吧！」激勵全隊展現與對方殊死一搏的企圖心，擊敗強敵美國奪冠。之後他又在冠軍戰中上場後援，對決自己當時在洛杉磯天使隊的隊友Mike Trout，雙方纏鬥到滿球數，最終大谷飆出再見三振，幫助日本贏得經典賽冠軍，可說是棒球史上最經典一幕之一。這座球場在日本球迷心中因此有著不同的意義，稱他為「WBC世界一的聖地」。今天重回該場地，媒體問大谷翔平是否還記得去年在國家隊的那些時光，他本人回答說：「板凳區是在不同邊的，所以沒有太多感覺。」去年，日本武士隊是作為主場球隊使用三壘側的休息區和更衣室；而今天，他們則是以客隊身分，使用一壘側的休息區和更衣室。雖然打出本季第48號全壘打，但大谷翔平認為自己本在第6局中本有機會幫助球隊打出更多分數，沒能做到很可惜，「擊出全壘打很棒，因為它點燃了反攻氣勢，但我希望在第6局一三壘有人時，能打回得更多分數。」大谷翔平表示自己對「50轟50盜」的壓力並沒有那麼大，更專注於生涯首次參加季後賽，直言屆時「不會有有太多輕鬆」的比賽。大谷心繫球隊戰績，沒有太在意個人表現，他說現在必須每一天都努力去爭取勝利，採訪他的日本媒體《中日體育》稱他現在心裡只有兩個字，那就是「冠軍」。