直擊／不只蠟瓶糖！7-11賣新「魔芋爽」：全球熱銷90億包　成分曝

中國抖音零食「蠟瓶糖」燒到台灣，讓醫師不解「為什麼要吃蠟」，驚動衛福部次長林靜儀下令食藥署徹查其是否違法販售。事實上，早在蠟瓶糖前，中國零食「魔芋爽」、「螺絲粉」早已襲台，小學生爆躲在廁所偷吃，營養師揭露其某1成分會讓人一吃就「ㄉㄧㄠˊ住」。記者日前直擊，7-11上架猶如新版魔芋爽的中國零食「勁仔麻辣小魚」，號稱全球熱銷90億包，恐再掀中國零食風暴。
《NOWnews今日新聞》 去（2023）年8月曾製作「魔芋爽入侵」專題，直擊非法魔芋爽入侵夜市，從通路價差、食品成分及美食味蕾等角度，剖析魔芋爽真面目。
【魔芋爽入侵】專題系列報導：
魔芋爽入侵1／獨家直擊夜市公然販售非法中國零食 暗藏3恐怖隱憂
魔芋爽入侵2／有暴利可圖？6合法通路價差2.8倍 8個月銷售破百萬
魔芋爽入侵3／拆解涮嘴魔力！關鍵「2添加物」 兒童吃多恐過動
魔芋爽入侵4／美食家吃一口驚豔「似海蜇皮Q彈」 愈嚼眉頭愈皺了
7-11上架新款中國零食 麻辣小魚全球賣90億包
如今，中國零食「蠟瓶糖」再次來襲，記者日前也在住家旁7-11，直擊超商上架新版「魔芋爽」，是號稱全球熱銷90億包的中國「國民零食」勁仔「深海小魚」（麻辣味／香辣味）與「手撕素肉」（甜麻味／燒烤味），1包12克，原價20元，10月1日前特價第2件6折。
根據YouTube頻道「十萬個品牌故事」揭露，勁仔小魚是中國魚類零食龍頭，香辣小魚起源於湖湘傳統名菜，2022年，光是小魚單一品類，就為勁仔創下10.26億元（約新台幣46.2億元）營收。
記者實際查看背面產品資訊，有清楚以繁體中文標示品名、成分、製造商與進口商相關資訊，主要成分為鯷魚、大豆油，和魔芋爽同樣有十多種的添加劑。不過，截稿前，《NOWnews今日新聞》未能取得7-11回應。
魔芋爽成分、危害再複習 這些添加物是什麼？
雖然，超商通路販售的中國零食為合法進口，但魔芋爽成分、超多添加劑仍讓家長心驚。我們再複習魔芋爽成分有哪些？每包18公克的香辣口味魔芋爽，有大豆油﹝抗氧化劑（第三丁基氫醌）﹞、香料（乙基麥芽醇）、調味劑（L-麩酸鈉,5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉）、黏稠劑（玉米糖膠）等至少27種成分。
營養師許瓊月受訪指出，「三丁基氫醌」（TBHQ）是種抗氧化劑，可保食物減緩氧化，在合理的範圍內是被允許添加的，但許多加工食品如罐頭等都會添加，民眾可能無形中吃到累積而不自覺，長時間又過量攝取的話會有致癌風險。
而「5'–次黃嘌呤核苷磷酸二鈉（IMP）」與「5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉 （GMP）」則是提供鮮味的添加劑。許瓊月指出，兩者在泡麵、洋芋片中都很常見，也是合法的食品添加物，加此兩類添加物能欺騙味蕾，讓人愈吃愈停不下來。
毒理專家揭1成分會ㄉㄧㄠˊ住 吃2包鈉含量就超標
毒理專家招名威也曾在臉書解析魔芋爽讓人「ㄉㄧㄠˊ住」的原因，指出魔芋爽的成分主要是一個名為葡甘露聚醣（Glucomannan）的物質，其實就是蒟蒻的主成分，是一種多糖類食材，已被人類食用多年，具有高分子，無熱量特性，吸水膨脹後還可以增加飽足感，減少熱量吸收，許多文獻提到它有很多的好處。
但招名威強調，食物在原型態總是問題不大，但是在經過加工處理，再加上人工香料添加之後，往往才是惡夢的開始，直言麻辣、香辣口味魔芋爽，每100公克鈉含量多達1262毫克；酸辣泡椒口味，每100公克鈉含量更有1310毫克，「每人每天可攝取的鈉含量也不過2000毫克，吃個兩包就超量了」。
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【魔芋爽入侵】專題系列報導：
魔芋爽入侵1／獨家直擊夜市公然販售非法中國零食 暗藏3恐怖隱憂
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7-11上架新款中國零食 麻辣小魚全球賣90億包
如今，中國零食「蠟瓶糖」再次來襲，記者日前也在住家旁7-11，直擊超商上架新版「魔芋爽」，是號稱全球熱銷90億包的中國「國民零食」勁仔「深海小魚」（麻辣味／香辣味）與「手撕素肉」（甜麻味／燒烤味），1包12克，原價20元，10月1日前特價第2件6折。
根據YouTube頻道「十萬個品牌故事」揭露，勁仔小魚是中國魚類零食龍頭，香辣小魚起源於湖湘傳統名菜，2022年，光是小魚單一品類，就為勁仔創下10.26億元（約新台幣46.2億元）營收。
記者實際查看背面產品資訊，有清楚以繁體中文標示品名、成分、製造商與進口商相關資訊，主要成分為鯷魚、大豆油，和魔芋爽同樣有十多種的添加劑。不過，截稿前，《NOWnews今日新聞》未能取得7-11回應。
魔芋爽成分、危害再複習 這些添加物是什麼？
雖然，超商通路販售的中國零食為合法進口，但魔芋爽成分、超多添加劑仍讓家長心驚。我們再複習魔芋爽成分有哪些？每包18公克的香辣口味魔芋爽，有大豆油﹝抗氧化劑（第三丁基氫醌）﹞、香料（乙基麥芽醇）、調味劑（L-麩酸鈉,5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉）、黏稠劑（玉米糖膠）等至少27種成分。
營養師許瓊月受訪指出，「三丁基氫醌」（TBHQ）是種抗氧化劑，可保食物減緩氧化，在合理的範圍內是被允許添加的，但許多加工食品如罐頭等都會添加，民眾可能無形中吃到累積而不自覺，長時間又過量攝取的話會有致癌風險。
而「5'–次黃嘌呤核苷磷酸二鈉（IMP）」與「5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉 （GMP）」則是提供鮮味的添加劑。許瓊月指出，兩者在泡麵、洋芋片中都很常見，也是合法的食品添加物，加此兩類添加物能欺騙味蕾，讓人愈吃愈停不下來。
毒理專家揭1成分會ㄉㄧㄠˊ住 吃2包鈉含量就超標
毒理專家招名威也曾在臉書解析魔芋爽讓人「ㄉㄧㄠˊ住」的原因，指出魔芋爽的成分主要是一個名為葡甘露聚醣（Glucomannan）的物質，其實就是蒟蒻的主成分，是一種多糖類食材，已被人類食用多年，具有高分子，無熱量特性，吸水膨脹後還可以增加飽足感，減少熱量吸收，許多文獻提到它有很多的好處。
但招名威強調，食物在原型態總是問題不大，但是在經過加工處理，再加上人工香料添加之後，往往才是惡夢的開始，直言麻辣、香辣口味魔芋爽，每100公克鈉含量多達1262毫克；酸辣泡椒口味，每100公克鈉含量更有1310毫克，「每人每天可攝取的鈉含量也不過2000毫克，吃個兩包就超量了」。